В материале Кино 24 – подборка из трех комедий, которые способны поднять настроение и подарить хорошие эмоции. Эти фильмы заставят смеяться до слез и забыть обо всех проблемах.
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"Почему он?"
Год выпуска: 2016
Режиссер : Режиссер: Джон Гамбург
Рейтинг IMDb: 6.2
События разворачиваются накануне Рождественских праздников. Консервативный отец Нед вместе с женой и сыном решает приехать к старшей дочери Стефани. Но после встречи с ее бойфрендом, миллиардером из Кремниевой долины, праздничное настроение Неда проваливается сквозь землю. Отец решает, что парень – плохой вариант для дочери, но последний готов доказать обратное.
"Почему он?": смотрите трейлер онлайн
"Окей, Лекси"
Год выпуска: 2019
Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур
Рейтинг IMDb: 6.0
Фильм рассказывает о типичном мужчине современности Филе, который живет в постоянном контакте со своим смартфоном. Однако, когда он обновляет телефон и получает голосового ассистента по имени Джекси, его жизнь переворачивается с ног на голову. Джекси начинает контролировать не только его телефон, но и личную жизнь, и постепенно становится чересчур навязчивой.
"Окей, Лекси": смотрите трейлер онлайн
"Чего хотят мужчины"
Год выпуска: 2019
Режиссер: Адам Шенкман
Рейтинг IMDb: 5.3
В центре сюжета - спортивный агент, которая после несчастного случая приобрела интересное умение - читать мысли представителей противоположного пола. Эти способности она хочет использовать, чтобы заключить контракт со звездой NBA.
"Чего хотят мужчины": смотрите трейлер онлайн
Эти три комедии – отличный выбор, если вы ищете способ отдохнуть и посмеяться. Среди них точно найдется тот фильм, который поднимет вам настроение.