У матеріалі Кіно 24 – добірка з трьох комедій, які здатні підняти настрій і подарувати хороші емоції. Ці фільми змусять сміятися до сліз та забути про всі проблеми.

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"Чому він?"

Рік випуску: 2016

Режисер: Джон Гамбург

Рейтинг IMDb: 6.2

Події розгортаються напередодні Різдвяних свят. Консервативний батько Нед разом з дружиною та сином вирішує приїхати до старшої доньки Стефані. Та після зустрічі з її бойфрендом, мільярдером з Кремнієвої долини, святковий настрій Неда провалюється крізь землю. Батько вирішує, що хлопець – поганий варіант для доньки, але останній готовий довести протилежне.

"Чому він?": дивіться трейлер онлайн

"Джексі"

Рік випуску: 2019

Режисер: Джон Лукас, Скотт Мур

Рейтинг IMDb: 6.0

Фільм розповідає про типового чоловіка сучасності Філа, який живе в постійному контакті зі своїм смартфоном. Однак, коли він оновлює телефон і отримує голосового асистента на ім’я Джексі, його життя перевертається з ніг на голову. Джексі починає контролювати не тільки його телефон, але й особисте життя, і поступово стає надто нав'язливою.

"Джексі": дивіться трейлер онлайн

"Чого хочуть чоловіки"

Рік випуску: 2019

Режисер: Адам Шенкман

Рейтинг IMDb: 5.3

У центрі сюжету - спортивна агентка, яка після нещасного випадку набула цікавого вміння - читати думки представників протилежної статі. Ці здібності вона хоче використати, щоб укласти контракт із зіркою NBA.

"Чого хочуть чоловіки": дивіться трейлер онлайн

Ці три комедії – чудовий вибір, якщо ви шукаєте спосіб відпочити й посміятися. Серед них точно знайдеться той фільм, який підійме вам настрій.