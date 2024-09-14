Секрет хорошего настроения: посмотрите эти 3 комедии, если хотите расслабиться вечером

После рабочего дня хочется забыть обо всех заботах и просто провести время в теплой атмосфере с юмором и хорошим настроением. Один из способов расслабиться вечером - просмотр интересного комедийного фильма.

В материале Кино 24 – подборка из трех комедий, которые способны поднять настроение и подарить хорошие эмоции. Эти фильмы заставят смеяться до слез и забыть обо всех проблемах.

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"Почему он?"

Год выпуска: 2016

Режиссер : Режиссер: Джон Гамбург

Рейтинг IMDb: 6.2

События разворачиваются накануне Рождественских праздников. Консервативный отец Нед вместе с женой и сыном решает приехать к старшей дочери Стефани. Но после встречи с ее бойфрендом, миллиардером из Кремниевой долины, праздничное настроение Неда проваливается сквозь землю. Отец решает, что парень – плохой вариант для дочери, но последний готов доказать обратное.

"Почему он?": смотрите трейлер онлайн

"Окей, Лекси"

Год выпуска: 2019

Режиссер: Джон Лукас, Скотт Мур

Рейтинг IMDb: 6.0

Фильм рассказывает о типичном мужчине современности Филе, который живет в постоянном контакте со своим смартфоном. Однако, когда он обновляет телефон и получает голосового ассистента по имени Джекси, его жизнь переворачивается с ног на голову. Джекси начинает контролировать не только его телефон, но и личную жизнь, и постепенно становится чересчур навязчивой.

"Окей, Лекси": смотрите трейлер онлайн

"Чего хотят мужчины"

Год выпуска: 2019

Режиссер: Адам Шенкман

Рейтинг IMDb: 5.3

В центре сюжета - спортивный агент, которая после несчастного случая приобрела интересное умение - читать мысли представителей противоположного пола. Эти способности она хочет использовать, чтобы заключить контракт со звездой NBA.

"Чего хотят мужчины": смотрите трейлер онлайн

Эти три комедии – отличный выбор, если вы ищете способ отдохнуть и посмеяться. Среди них точно найдется тот фильм, который поднимет вам настроение.