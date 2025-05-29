В мае вышла 8 часть "Миссии невозможной", которая может быть последней во франшизе. По этому случаю редакция Кино 24 подготовила подборку фильмов, которые могут понравиться фанатам шпионских боевиков.

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"К северу через северо-запад" (1959)

В центре сюжета – вымышленный спецагент, который должен отвести внимание. На имя Джорджа Каплана, которого на самом деле не существует, снят номер в отеле в Нью-Йорке. Вражеская контрразведка тем временем считает шпионом рекламного агента. В интригу оказывается замешана и красивая девушка.

Главное отличие фильма от "Миссии невозможной" – здесь главного героя ошибочно считают шпионом, хотя он им не является на самом деле. Однако ему таки приходится втянуться в опасные приключения.

"К северу через северо-запад": смотрите трейлер онлайн

"Агенты А.Н.К.Л." (2015)

События шпионского фильма с Генри Кавиллом и Алисией Викандер разворачиваются в начале 1960-х во времени Холодной войны. Международная преступная группировка во главе с Викторией Винчигерой занимается распространением ядерного оружия, чтобы разрушить хрупкие отношения между враждебными странами. Поэтому непримиримые враги неохотно объединяются, чтобы отбросить угрозу уничтожения.

Оба фильма имеют определенные сходства и различия. Оба относится к шпионским и показывают тайных агентов, выполняющих рискованные и опасные миссии.

"Агенты А.Н.К.Л.": смотрите трейлер онлайн

"Совокупность лжи" (2008)

Шпионский боевик с участием Леонардо Ди Каприо и Рассела Кроу рассказывает об агенте ЦРУ, которого отправляют в Иорданию с важным заданием. Он должен найти одного из лидеров Аль Каиды, который является опасным террористом. Одна операция уже терпит крах, но агент придумывает другой хитрый план.

"Миссию невозможную" любят за ее динамику, шпионские интриги и зрелищные трюки, а "Тело лжи" может оказаться чем-то другим, но не менее интересным. Это не экшн-аттракцион с головокружительными сценами, а скорее напряженный политический триллер с более глубоким психологическим подтекстом.

"Совокупность лжи": смотрите трейлер онлайн

"Джек Ричер" (2012)

Фильм рассказывает о бывшем спецагенте, который исчез после работы с полицией. Но когда очередные убийства проносятся по городу, единственный подозреваемый отрицает вину и просит найти Джека Ричера. Тот выходит из подполья, чтобы разобраться в ситуации.

В обеих франшизах главную роль исполнял Том Круз, который решительно преодолевал все преграды. Джек Ричер – более реалистичный персонаж, который полагается на свою смекалку, наблюдения и навыки рукопашного боя, тогда как в "Миссии невозможной" экстравагантные трюки и различное оборудование.

"Джек Ричер": смотрите трейлер онлайн