У травні вийшла 8 частина "Місії неможливої", що може бути останньою у франшизі. З цієї нагоди редакція Кіно 24 підготувала добірку фільмів, які можуть сподобатися фанатам шпигунських бойовиків.

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"На північ через північний захід" (1959)

У центрі сюжету – вигаданий спецагент, що має відвести увагу. На ім'я Джорджа Каплана, якого насправді не існує, знято номер у готелі в Нью-Йорку. Ворожа контррозвідка тим часом вважає шпигуном рекламного агента. В інтригу виявляється замішана й вродлива дівчина.

Головна відмінність фільму від "Місії неможливої" – тут головного героя помилково вважають шпигуном, хоч він ним не є насправді. Однак йому таки доводиться втягнутись у небезпечні пригоди.

"На північ через північний захід": дивіться трейлер онлайн

"Агенти А.Н.К.Л." (2015)

Події шпигунського фільму з Генрі Кавіллом та Алісією Вікандер розгортаються на початку 1960-х у часі Холодної війни. Міжнародне злочинне угруповання на чолі з Вікторією Вінчіґерою займається поширенням ядерної зброї, щоб зруйнувати крихкі стосунки між ворожими країнами. Тому непримиренні вороги неохоче об'єднуються, щоб відкинути загрозу знищення.

Обидва фільми мають певні подібності й відмінності. Обидва належить до шпигунських і показують таємних агентів, що виконують ризиковані та небезпечні місії.

"Агенти А.Н.К.Л.": дивіться трейлер онлайн

"Тіло брехні" (2008)

Шпигунський бойовик за участю Леонардо Ді Капріо та Рассела Кроу розповідає про агента ЦРУ, якого відправляють до Йорданії з важливим завданням. Він має знайти одного з лідерів Аль Каїди, який є небезпечним терористом. Одна операція вже зазнає краху, але агент вигадує інший хитрий план.

"Місію неможливу" люблять за її динаміку, шпигунські інтриги й видовищні трюки, а "Тіло брехні" може виявитися чимось іншим, але не менш цікавим. Це не екшн-атракціон із карколомними сценами, а радше напружений політичний трилер із глибшим психологічним підтекстом.

"Тіло брехні": дивіться трейлер онлайн

"Джек Річер" (2012)

Фільм розповідає про колишнього спецагента, який зник після роботи з поліцією. Та коли чергові вбивства проносяться містом, єдиний підозрюваний заперечує провину і просить знайти Джека Річера. Той виходить з підпілля, щоб розібратися в ситуації.

В обох франшизах головну роль виконував Том Круз, який рішуче долав всі перепони. Джек Річер – реалістичніший персонаж, який покладається на свою кмітливість, спостереження і навички рукопашного бою, тоді як у "Місії неможливій" екстравагантні трюки й різне обладнання.

"Джек Річер": дивіться трейлер онлайн