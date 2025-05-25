Бувають фільми, які отримують незліченну кількість похвали та нагород, хоч на це заслуговують не до кінця. Про це пише Кіно 24 з посиланням на ScreenCrush.

Дивіться також На Netflix вийшов ще один український фільм для ідеального перегляду ввечері: що це за стрічка

"Світ Юрського періоду" (2015)

Це один з найкасовіших фільмів в історії кіно. Він перевершив інші фільми франшизи та такі хіти як "Барбі", "Месники" тощо. Однак є запитання, чи це справді вдалий фільм-катастрофа, особливо з погляду сюжету. Навіщо генетично модифікувати будь-якого динозавра, а особливо розумного і жорстокого? Складається враження, ніби герої самі прагнуть йти на ці небезпеки.

"Світ Юрського періоду": дивіться трейлер онлайн

"Легенда Г'ю Гласса" (2015)

Леонардо Ді Капріо – один з найвидатніших акторів свого покоління, якого кілька разів номінували на Оскар. Та фільм, який зрештою приніс йому перемогу, був одним з найгірших. Чомусь попередні ролі були проігноровані організаторами кінопрем'єри, зокрема, "Титанік", "Початок" чи "Впіймай мене, якщо зможеш".

"Легенда Г'ю Гласса": дивіться трейлер онлайн

"Богемна рапсодія" (2018)

Фільм переслідували залаштункові драми, а режисера змінили просто посеред процесу виробництва. Декстер Флетчер зміг виправити стрічку, але монтаж залишився дивакуватим. Стрічка здобула чотири Оскари й любов глядачів (завдяки музиці гурту Queen у саундтреках), хоч Рамі Малек насправді не був схожим на Фредді Мерк'юрі, а ляпи монтажерів залишилися поза увагою.

"Богемна рапсодія": дивіться трейлер онлайн

"Веном" (2018)

Неймовірна гра Тома Гарді в ролі інопланетянина Венома та його носія Едді Брока справді варта уваги. Але інші персонажі губляться на його тлі. Недопрацьованими залишилися другорядні ролі та навіть головний лиходій. Проте фільм підкорив глядачів і зібрав тисячі мільйонів доларів у прокаті.

"Веном": дивіться трейлер онлайн

"Кит" (2022)

Брендан Фрейзер після складного періоду в кар'єрі повернувся на хвилі успіху після перемоги на Оскарі. Проте сама історія у фільмі про головного героя-самітника, прикутого до свого дому, може здатись нудною і недостатньо дослідженою.

"Кит": дивіться трейлер онлайн