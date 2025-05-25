Бывают фильмы, которые получают бесчисленное количество похвалы и наград, хотя на это заслуживают не до конца. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на ScreenCrush.

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"Мир Юрского периода" (2015)

Это один из самых кассовых фильмов в истории кино. Он превзошел другие фильмы франшизы и такие хиты как "Барби", "Мстители" и другие. Однако есть вопрос, действительно ли это удачный фильм-катастрофа, особенно с точки зрения сюжета. Зачем генетически модифицировать любого динозавра, а особенно умного и жестокого? Создается впечатление, будто герои сами стремятся идти на эти опасности.

"Мир Юрского периода": смотрите трейлер онлайн

"Легенда Хью Гласса" (2015)

Леонардо Ди Каприо – один из величайших актеров своего поколения, которого несколько раз номинировали на Оскар. И фильм, который в конце концов принес ему победу, был одним из худших. Почему предыдущие роли были проигнорированы организаторами кинопремьеры, в частности, "Титаник", "Начало" или "Поймай меня, если сможешь".

"Легенда Хью Гласса": смотрите трейлер онлайн

"Богемная рапсодия" (2018)

Фильм преследовали закулисные драмы, а режиссера сменили прямо посреди процесса производства. Декстер Флетчер смог исправить ленту, но монтаж остался странным. Лента получила четыре Оскара и любовь зрителей (благодаря музыке группы Queen в саундтреках), хотя Рами Малек на самом деле не был похож на Фредди Меркьюри, а ляпы монтажеров остались без внимания.

"Богемская рапсодия": смотрите трейлер онлайн

"Веном" (2018)

Невероятная игра Тома Харди в роли инопланетянина Венома и его носителя Эдди Брока действительно достойна внимания. Но другие персонажи теряются на его фоне. Недоработанными остались второстепенные роли и даже главный злодей. Однако фильм покорил зрителей и собрал тысячи миллионов долларов в прокате.

"Веном": смотрите трейлер онлайн

"Кит" (2022)

Брендан Фрейзер после сложного периода в карьере вернулся на волне успеха после победы на Оскаре. Однако сама история в фильме о главном герое-отшельнике, прикованного к своему дому, может показаться скучной и недостаточно исследованной.

"Кит": смотрите трейлер онлайн