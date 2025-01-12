24 Канал собрал несколько подобных фильмов к "Все закончится на нас", которые стоит посмотреть тем, кому понравилась эта лента. Они исследуют непростые истории любви, испытания в отношениях, токсичность и абьюз.
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"Брачная история"
Чарли и Николь проходят сквозь бракоразводный процесс. Все усложняется из-за того, что супруги должны принять решение об опеке над сыном. Их конфликты, изнурительный разрыв брака и остатки чувств превращаются в настоящую войну между персонажами.
"Брачная история": смотрите трейлер онлайн
"В постели с врагом"
Лора имитирует свою смерть, чтобы избежать своего жестокого, ревнивого и агрессивного мужа Мартина. Она убегает в другой город, меняет свое имя, встречает нового мужчину и влюбляется в него. Но Мартин узнает, что Лора жива и начинает ее преследовать. Женщина сомневается, правильный ли выбор она сделала.
"В постели с врагом": смотрите трейлер онлайн
"Валентинка"
В фильме показано неприятную, но реалистичную картину брака. Дин и Синди пытаются оживить любовь и страсть, что угасают, за одну ночь. Лента содержит две сюжетные линии – одна показывает начало отношений пары, а вторая – какими стали их отношения после лет брака.
"Валентинка": смотрите трейлер онлайн
"Самая счастливая девушка на свете"
Журналистка Ани из Нью-Йорка, у которой идеальная работа, жизнь и будущая свадьба, скрывает тайну. В подростковом возрасте в ее школе произошло массовое убийство, а один из пострадавших называет девушку соучастницей. Режиссер-документалист хочет выяснить, Ани на самом деле жертва или преступник.
"Самая счастливая девушка на свете": смотрите трейлер онлайн