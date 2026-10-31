Тыквы, магия и настоящий ужас: 3 атмосферных фильма для идеального Хэллоуина

Хэллоуинская ночь – лучшее время для просмотра мистических и жутких историй. Пока одни зрители ищут легкую праздничную атмосферу с ведьмами, другие стремятся испытать настоящий первобытный страх.

24 Канал подготовил подборку интересных фильмов, которые гарантированно создадут незабываемое настроение в самый темный вечер года.

"Сонная Лощина" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,3

Молодой констебль Икабод Крейн отправляется из Нью-Йорка в мрачное поселение Сонна Лощина. Ему предстоит расследовать серию таинственных убийств, при которых у всех жертв отрезаны головы. Местные жители убеждают детектива в существовании мистического Всадника без головы. Рациональный Крейн отказывается верить в мистику, однако вскоре он сам сталкивается с потусторонней силой.

"Сонная Лощина": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики восхищаются визуальным стилем и зловещей музыкой. Впрочем, отдельные эксперты критикуют фильм за чрезмерное количество кровавых сцен.

"Хэллоуин" (1978)

Рейтинг IMDb: 7,7

Майкл Майерс в детском возрасте жестоко убивает родную сестру именно в ночь на Хэллоуин. Из-за этого парня отправляют в психиатрическую клинику на долгие 15 лет. Накануне праздника он сбегает из больницы и возвращается в родной городок. Преступник надевает белую маску и начинает безжалостную охоту на подростков, а его главной целью становится девушка Лори Строуд.

"Хэллоуин": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты называют фильм бесспорным шедевром и эталоном жанра. В то же время современные зрители иногда отмечают медленный темп развития событий по сравнению с более поздними хоррорами.

"Фокус-покус" (1993)

Рейтинг IMDb: 6,9

Трое подростков во время праздничной вечеринки случайно зажигают магическую черную свечу в старом доме. Этот опрометчивый поступок возвращает к жизни трех коварных ведьм XVII века. Эксцентричные сестры Сандерсон стремятся вернуть себе молодость и взять силы у местных детей. Теперь подростки вместе с говорящим черным котом должны остановить ведьм до рассвета.

"Фокус-покус": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики отмечают яркую игру актрис и прекрасную семейную атмосферу. Однако на момент выхода картину критиковали за несколько наивный сценарий.

А если вам нравятся триллеры, то у нас для вас есть подборка фильмов с ненадежным рассказчиком и неожиданным финалом.