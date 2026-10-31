Гарбузи, магія та справжній жах: 3 атмосферні фільми для ідеального Геловіну

24 Канал зібрав добірку цікавих фільмів, які гарантовано створять незабутній настрій у найтемніший вечір року.

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"Сонна Лощина" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,3

Молодий констебль Ікабод Крейн вирушає з Нью-Йорка до похмурого поселення Сонна Лощина. Він має розслідувати серію таємничих вбивств, де в усіх жертв відтято голови. Місцеві жителі переконують детектива в існуванні містичного Вершника без голови. Раціональний Крейн відмовляється вірити в містику, однак невдовзі він сам стикається з потойбічною силою.

"Сонна Лощина": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики захоплюються візуальним стилем та зловісною музикою. Втім, окремі експерти критикують фільм за надмірну кількість кривавих сцен.

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"Хелловін" (1978)

Рейтинг IMDb: 7,7

Майкл Майєрс у дитячому віці жорстоко вбиває рідну сестру саме в ніч на Геловін. Через це хлопця відправляють до психіатричної клініки на довгі 15 років. Напередодні свята він тікає з лікарні та повертається до рідного містечка. Злочинець одягає білу маску і починає безжальне полювання на підлітків, а його головною ціллю стає дівчина Лорі Строуд.

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"Хелловін": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти називають фільм беззаперечним шедевром та еталоном жанру. Водночас сучасні глядачі іноді зауважують повільний темп розвитку подій порівняно з новішими горорами.

"Фокус-покус" (1993)

Рейтинг IMDb: 6,9

Троє підлітків під час святкової вечірки випадково запалюють магічну чорну свічку в старому будинку. Цей необачний вчинок повертає до життя трьох підступних відьом із XVII століття. Ексцентричні сестри Сандерсон прагнуть повернути собі молодість і забрати сили у місцевих дітей. Тепер підлітки разом з чорним котом, який вміє розмовляти, мусять зупинити відьом до світанку.

"Фокус-покус": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики відзначають яскраву гру акторок та чудову сімейну атмосферу. Однак на момент виходу стрічку сварили за дещо наївний сценарій.

А якщо вам подобаються трилери, то маємо для вас добірку фільмів з ненадійним оповідачем та несподіваним фіналом.