Не вірте своїм очам: 3 психологічні трилери з ненадійним оповідачем та непередбачуваним фіналом

24 Канал зібрав найкращі психологічні трилери з ненадійним оповідачем. Ці стрічки майстерно грають з вашим сприйняттям і гарантовано шокують абсолютно непередбачуваним фіналом.

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"Пам'ятай" (2000)

Рейтинг IMDb: 8,4

Леонард Шелбі відчайдушно шукає вбивцю своєї дружини. Його головна проблема полягає у рідкісній формі амнезії. Чоловік чітко пам'ятає все до трагедії, але повністю забуває події останніх 15 хвилин свого життя. Задля збереження інформації герой робить татуювання на власному тілі та постійно залишає собі короткі записки з фотографіями.

"Пам'ятай": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики хвалять надзвичайно оригінальний сценарій та сміливий монтаж. Натомість деякі експерти зазначають, що такий формат вимагає максимальної концентрації і може швидко втомити глядача.

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"Машиніст" (2004)

Рейтинг IMDb: 7,6

Тревор Резнік працює на заводі і страждає від тотального безсоння. Чоловік не спить уже цілий рік. Хронічна втома очікувано призводить до критичного виснаження організму та постійних моторошних галюцинацій. Якось на роботі через неуважність Тревора стається серйозний нещасний випадок. Після цього герой починає бачити загадкового незнайомця, який крок за кроком руйнує залишки його здорового глузду.

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"Машиніст": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти найбільше відзначають феноменальну самовіддачу Крістіана Бейла. Водночас критики сварять стрічку за надто похмуру атмосферу та дещо передбачувану розв'язку.

"Дівчина у потягу" (2016)

Рейтинг IMDb: 6,5

Рейчел важко переживає розлучення і страждає на алкоголізм. Вона щодня їздить потягом повз будинок колишнього чоловіка та його нових сусідів. Героїня ідеалізує життя сусідської пари, адже постійно стежить за ними з вікна вагона. Одного дня ідеальна сусідка безслідно зникає. Рейчел розуміє, що бачила щось важливе напередодні трагедії. Однак через постійні провали в пам'яті жінка не може довіряти навіть власним спогадам.

"Дівчина у потягу": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes експерти хвалять переконливу та драматичну гру Емілі Блант. Проте багато критиків звинувачують фільм у надмірній мелодраматичності.

Також маємо для вас добірку детективних трилерів, від яких неможливо відірватись.