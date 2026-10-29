Не верьте своим глазам: 3 психологических триллера с ненадежным рассказчиком и непредсказуемым финалом

24 Канал собрал лучшие психологические триллеры с ненадежным рассказчиком. Эти фильмы мастерски играют с вашим восприятием и гарантированно шокируют совершенно непредсказуемым финалом.

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"Помни" (2000)

Рейтинг IMDb: 8,4

Леонард Шелби отчаянно ищет убийцу своей жены. Его главная проблема заключается в редкой форме амнезии. Мужчина четко помнит все до трагедии, но полностью забывает события последних 15 минут своей жизни. Чтобы сохранить информацию, герой делает татуировки на собственном теле и постоянно оставляет себе короткие записки с фотографиями.

"Помни": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes критики хвалят чрезвычайно оригинальный сценарий и смелый монтаж. В то же время некоторые эксперты отмечают, что такой формат требует максимальной концентрации и может быстро утомлять зрителя.

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"Машинист" (2004)

Рейтинг IMDb: 7,6

Тревор Резник работает на заводе и страдает от тотальной бессонницы. Мужчина не спит уже целый год. Хроническая усталость, как и следовало ожидать, приводит к критическому истощению организма и постоянным жутким галлюцинациям. Однажды на работе из-за невнимательности Тревора происходит серьезный несчастный случай. После этого герой начинает видеть загадочного незнакомца, который шаг за шагом разрушает остатки его здравого смысла.

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"Машинист": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты больше всего отмечают феноменальную самоотдачу Кристиана Бэйла. В то же время критики ругают картину за слишком мрачную атмосферу и несколько предсказуемую развязку.

"Девушка в поезде" (2016)

Рейтинг IMDb: 6,5

Рэйчел тяжело переживает развод и страдает от алкоголизма. Она каждый день ездит на поезде мимо дома бывшего мужа и его новых соседей. Героиня идеализирует жизнь соседской пары, ведь постоянно наблюдает за ними из окна вагона. Однажды идеальная соседка бесследно исчезает. Рэйчел понимает, что видела что-то важное накануне трагедии. Однако из-за постоянных провалов в памяти женщина не может доверять даже собственным воспоминаниям.

"Девушка в поезде": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes эксперты хвалят убедительную и драматичную игру Эмили Блант. Однако многие критики обвиняют фильм в чрезмерной мелодраматичности.

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