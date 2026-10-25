Не открывайте дверь: 4 жуткие триллера о соседях, которым есть что скрывать

Если вы любите истории, в которых ощущение домашней безопасности рушится с каждым новым эпизодом, эта подборка именно для вас. 24 Канал собрал лучшие психологические триллеры и детективы, герои которых горько пожалели о своем переезде.

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"Наблюдатель" (2022 – по настоящее время)

Рейтинг IMDb: 6,5

Семья Бранноков вкладывает все свои сбережения в роскошный особняк в элитном районе. Однако их мечты о спокойной жизни быстро рушатся из-за жутких анонимных писем. Отправитель называет себя "Наблюдателем" и в поразительных деталях описывает домашнюю жизнь семьи. К тому же вскоре выясняется, что каждый сосед скрывает свои секреты и проявляет нездоровый интерес к новоселам.

"Наблюдатель": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают невероятно жуткую атмосферу сериала и блестящий актерский дуэт Бобби Каннавале и Наоми Уоттс. В то же время киноэксперты критикуют сериал за хаотичные побочные сюжетные линии и финал, который может разочаровать часть зрителей.

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"Они" (2021–2024)

Рейтинг IMDb: 7,5

В 1950-х годах темнокожая семья Эмори переезжает в консервативный "белый" район Лос-Анджелеса. Вместо радушного приема их ждут открытая ненависть и ежедневный террор со стороны лицемерных соседей. Впрочем, самый большой ужас скрывается непосредственно за стенами их нового дома. Именно там пробуждаются зловещие потусторонние силы, которые начинают питаться самыми глубокими травмами и страхами семьи.

"Они": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают безупречную визуальную эстетику 50-х годов и мощную игру главных актеров. Однако киноэксперты критикуют картину за чрезмерную прямолинейность и слишком высокий уровень жестокости.

"Безопасность" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,2

Состоятельный хирург Том тяжело переживает смерть жены. Чтобы создать безопасные условия для своих дочерей, он покупает дом в элитном закрытом поселке. Однако эта иллюзия безопасности полностью рушится после внезапного исчезновения его старшей дочери. Поскольку полиция быстро заходит в тупик, отец начинает собственное расследование.

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"Безопасность": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают темп повествования, который идеально подходит для просмотра за один вечер. В то же время киноэксперты критикуют проект за местами мелодраматичные диалоги.

"Американская история ужасов: Дом-убийца" (2011 – по настоящее время)

Рейтинг IMDb: 8,0

Семья Хармонов переживает тяжелый семейный кризис. Чтобы начать новую жизнь, они покупают подозрительно дешевый викторианский особняк в Лос-Анджелесе. К сожалению, новые владельцы даже не догадываются о кровавой истории этого места. Оказывается, дом навсегда привязывает к себе души всех своих умерших обитателей. Вместе с эксцентричной соседкой Констанс эти призраки постепенно сводят семью с ума.

"Американская история ужасов: Дом-убийца": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты отмечают смелый стиль повествования и роскошный актерский состав, который вдохнул новую жизнь в телевизионный хоррор. В то же время киноэксперты критикуют сериал за несколько хаотичную структуру и перенасыщенность мистическими сюжетными линиями, из-за которых сюжет порой теряет логику.

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