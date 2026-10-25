Не відчиняйте двері: 4 моторошні трилери про сусідів, яким є що приховувати

Якщо ви любите історії, де відчуття домашньої безпеки руйнується з кожним новим епізодом, ця добірка саме для вас. 24 Канал зібрав найкращі психологічні трилери та детективи, герої яких гірко пошкодували про свій переїзд.

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"Наглядач" (2022 – дотепер)

Рейтинг IMDb: 6,5

Родина Бранноків вкладає всі свої заощадження у розкішний маєток елітного району. Однак їхні мрії про спокійне життя швидко руйнуються через моторошні анонімні листи. Відправник називає себе "Наглядачем" і в приголомшливих деталях описує домашній побут сім'ї. До того ж невдовзі з'ясовується, що кожен сусід приховує власні секрети та виявляє нездоровий інтерес до новачків.

"Наглядач": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають неймовірно моторошну атмосферу серіалу та блискучий акторський дует Боббі Каннавале і Наомі Воттс. Водночас кіноексперти критикують серіал за хаотичні побічні сюжетні лінії та фінал, який може залишити частину глядачів розчарованими.

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"Вони" (2021 – 2024)

Рейтинг IMDb: 7,5

У 1950-х роках темношкіра родина Еморі переїжджає до консервативного "білого" району Лос-Анджелеса. Замість привітної зустрічі, на них чекає відкрита ненависть і щоденний терор від лицемірних сусідів. Втім, найбільший жах ховається безпосередньо за стінами їхнього нового будинку. Саме там пробуджуються зловісні потойбічні сили, які починають живитися найглибшими травмами та страхами родини.

"Вони": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають бездоганну візуальну естетику 50-х років та потужну гру головних акторів. Однак кіноексперти критикують стрічку за надмірну прямолінійність і занадто високий рівень жорстокості.

"Безпека" (2018)

Рейтинг IMDb: 7,2

Заможний хірург Том важко переживає смерть дружини. Щоб створити безпечні умови для своїх доньок, він купує дім в елітному закритому містечку. Однак ця ілюзія безпеки вщент руйнується після раптового зникнення його старшої доньки. Оскільки поліція швидко заходить у глухий кут, батько починає власне розслідування.

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"Безпека": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають темп розповіді, який ідеально підходить для перегляду за один вечір. Водночас кіноексперти критикують проєкт за місцями мелодраматичні діалоги.

"Американська історія жахів: Будинок-убивця" (2011 – дотепер)

Рейтинг IMDb: 8,0

Родина Гармонів переживає важку сімейну кризу. Щоб розпочати нове життя, вони купують підозріло дешевий вікторіанський маєток у Лос-Анджелесі. На жаль, нові власники навіть не здогадуються про криваву історію цього місця. Виявляється, дім назавжди прив'язує до себе душі всіх своїх померлих мешканців. Разом з ексцентричною сусідкою Констанс ці привиди поступово зводять сім'ю з розуму.

"Американська історія жахів: Будинок-убивця": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають сміливий стиль розповіді та розкішний акторський склад, який вдихнув нове життя в телевізійний горор. Водночас кіноексперти критикують серіал за дещо хаотичну структуру та перенасиченість містичними лініями, через які сюжет іноді втрачає логіку.

Також маємо для вас добірку серіалів з тривожною атмосферою, які можна подивитися з друзями ввечері.