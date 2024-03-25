Одним из лучших методов, чтобы высвободить свои эмоции будет – поплакать. И в этом поможет душевный фильм. Кино 24 подготовило 3 фильма от Netflix, от которых вы не сможете сдержать слез.

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"Пурпурные сердца", 2022 год

Фильм расскажет о героях Кэсси (София Карсон) и Люке (Николас Голицын), которые очень разные, однако случайная встреча в баре меняет их жизни навсегда.

Парень недавно поступил на службу в армию и готовится стать морским пехотинцем, а Кэсси работает по вечерам в баре, чтобы заработать немного денег. Она пишет песни и мечтает стать певицей. К сожалению, у девушки диабет и на лечение ей необходимы немаленькие деньги.

Однажды она получила медицинский счет и просит своего друга Фрэнка, которого призвали в армию, заключить с ней определенную договоренность. Согласно ей, девушка бы вышла за него замуж и получила бы медицинскую страховку, которая ей так сильно нужна и которая покрывала бы ее расходы, а он получит более высокую зарплату. Но Фрэнк не горит желанием обманывать налоговую и отказывается. Но вдруг руку помощи протягивает друг Фрэнка Люк и соглашается на фиктивный брак.

Теперь их цель правдоподобно изображать из себя влюбленных, чтобы их брак выглядел настоящим.

Вот только на деле это оказывается намного сложнее, чем они предполагали. Внезапная трагедия стирает грань между реальностью и вымыслом, и навсегда объединяет главных героев.

"Пурпурные сердца": смотрите онлайн трейлер фильма

"Непрощенная", 2021 год

Эту киноленту действительно можно назвать драматической. В центре сюжета Рут Слейтер – девушка, которая ведет обычный образ жизни и воспитывает свою любимую сестру. Однажды происходит ситуация, которая переворачивает все с ног на голову. По стечению обстоятельств Рут застреливает полицейского, что влечет за собой тюремное заключение. Так, ее приговорили к 20 годам за решеткой.

Каждый день, будучи в тюрьме, она жила с мыслью о том, как она выйдет оттуда и наконец сможет обнять свою сестру. Однако, когда срок ее заключения подходит к концу, и Слейтер покидает стены тюрьмы, все, кто ее когда-то знал, продолжают косо поглядывать на нее и сторонятся, более того – видят в ней убийцу. Тем временем женщина начинает искать свою сестру и она очень надеется, что та примет ее такой, какой она есть.

Удастся ли все же Слейтер отыскать единственного родного человека и устроиться в так в корне изменившемся мире?

"Непрощенная": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фрагменты женщины", 2021

Этот фильм расскажет историю молодой женщины, которая справляется со смертью ребенка во время родов.

У Марты счастливый брак с любимым мужем Сином. Они с нетерпением ожидают появления в их жизни маленькой крохи. Беременную женщину окружили заботой и поддержкой ее родные. Однако счастье длилось недолго, потому что девочка сразу после родов умирает. Марта, которая очень хотела быть мамой, теряет вкус к жизни. Все для нее вокруг становится серым и безэмоциональным. В дополнение к этому брак с ее любимым мужем трещит по швам.

"Фрагменты женщины": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти фильмы именно для тех, кто хочет растрогаться и пережить что-то незабываемое. Вы точно не сможете сдержать слез. Поэтому берите коробку салфеток и будьте готовы к эмоциональной поездке.