Одним з найкращих методів, аби вивільнити свої емоції буде – поплакати. І в цьому допоможе душевний фільм. Кіно 24 підготувало 3 фільми від Netflix, від яких ви не зможете стримати сліз.

Дивіться також Шалена енергія у кожному кадрі: фільми про баскетбол, які має побачити кожен

"Пурпурові серця", 2022 рік

Фільм розповість про героїв Кессі (Софія Карсон) і Люка (Ніколас Голіцин), які є дуже різними, однак випадкова зустріч у барі змінює їхні життя назавжди.

Хлопець нещодавно вступив на службу в армію та готується стати морським піхотинцем, а Кессі працює вечорами в барі, щоб заробити трохи грошей. Вона пише пісні і мріє стати співачкою. На жаль, у дівчини діабет і на лікування їй необхідні чималенькі гроші.

Одного разу вона отримала медичний рахунок і просить свого друга Френка, якого призвали в армію, укласти з нею певну домовленість. Відповідно до неї, дівчина б вийшла за нього заміж і отримала б медичну страховку, яка їй так сильно потрібна і яка покривала би її витрати, а він отримає вищу зарплату. Але Френк не горить бажанням обманювати податкову і відмовляється. Аж раптом руку допомоги простягає друг Френка Люк і погоджується на фіктивний шлюб.

Тепер їхня мета правдоподібно вдавати із себе закоханих, щоб їхній шлюб виглядав справжнім.

Ось тільки на ділі це виявляється набагато складніше, ніж вони припускали. Раптова трагедія стирає грань між реальністю і вигадкою, і назавжди об'єднує головних героїв.

"Пурпурові серця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Непрощенна", 2021 рік

Цю кінострічку справді можна назвати драматичною. У центрі сюжету Рут Слейтер – дівчина, яка веде звичайний спосіб життя і виховує свою улюблену сестру. Одного разу стається ситуація, яка перевертає все з ніг на голову. За збігом обставин Рут застрелює поліцейського, що тягне за собою тюремне ув'язнення. Так, її засудили до 20 років за ґратами.

Кожного дня, будучи у в'язниці, вона жила з думкою про те, як вона вийде звідти і нарешті зможе обійняти свою сестру. Проте, коли термін її ув'язнення добігає кінця, і Слейтер покидає стіни в'язниці, всі, хто її колись знав, продовжують косо поглядати на неї і цураються, ба більше – бачать в ній вбивцю. Тим часом жінка починає шукати свою сестру і вона дуже сподівається, що та прийме її такою, якою вона є.

Чи вдасться все ж Слейтер відшукати єдину рідну людину і влаштуватися в світі, що так докорінно змінився?

"Непрощенна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фрагменти жінки", 2021

Цей фільм розкаже історію молодої жінки, яка справляється зі смертю дитини під час пологів.

У Марти щасливий шлюб з коханим чоловіком Сіном. Вони з нетерпінням очікують на появу в їхньому житті маленької крихітки. Вагітну жінку оточили турботою та підтримкою її рідні. Однак щастя тривало недовго, бо дівчинка одразу після пологів помирає. Марта, яка надзвичайно хотіла бути мамою, втрачає смак до життя. Все для неї навколо стає сірим та беземоціним. В додаток до цього шлюб з її любим чоловіком тріщить по швах.

"Фрагменти жінки": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці фільми саме для тих, хто хоче розчулитися і пережити щось незабутнє. Ви точно не зможете стримати сліз. Тож беріть коробку серветок і будьте готовими до емоційної поїздки.