Что посмотреть с девушкой вечером: 3 лучших фильма для романтического настроения

Сегодня, 8 марта, весь мир отмечает Международный женский день. В этот праздник важно подарить хорошее настроение и приятные эмоции своей любимой.

Для того чтобы приятно провести время с девушкой, важно выбрать фильм, который создаст романтическую атмосферу. 24 Канал подготовил подборку лучших кинолент на вечер, которые стоит посмотреть со второй половинкой.

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"Предложение" (2009)

Главный редактор крупного издательства Маргарет Тейт рискует вернуться из США в Канаду из-за просроченной визы. Женщине необходимо остаться в стране, поэтому она заставляет своего ассистента Эндрю жениться на ней. Хотя парень сперва не хочет, он соглашается в обмен на повышение на работе. Они вместе едут к его семье, где неожиданно между героями начинают зарождаться настоящие чувства.

"Предложение": смотрите трейлер фильма онлайн

"Маленькие женщины" (2019)

События развиваются во время Гражданской войны в США. Сюжет рассказывает о четырех сестрах с разными характерами и судьбами. Джо мечтает стать писательницей и увлекается идеями феминизма. Мэг планирует посвятить свою жизнь семье и воспитанию детей. Бет борется со страшным заболеванием, тогда как Эми занимается творчеством. Девушек ждет немалое количество испытаний, которые им докажут ценность семьи и важность достижения своей мечты.

"Маленькие женщины": смотрите трейлер фильма онлайн

"10 причин моей ненависти" (1999)

В центре сюжета – две сестры. Бьянка – популярная девушка, которую все парни хотят пригласить на свидание, но есть одна проблема. Строгий отец запрещает ей встречаться, пока этого не сделает ее старшая сестра. Однако Кэт – полная противоположность Бьянки, поэтому вообще не интересуется отношениями. Как-то парень, по имени Кэмерон, решает подкупить таинственного бунтовщика школы, чтобы тот попытался встречаться со старшей девушкой.

"10 причин моей ненависти": смотрите трейлер фильма онлайн

Независимо от того, хотите ли вы посмотреть что-то легкое и веселое, или что-то трогательное, мы предлагаем замечательные фильмы, которые понравятся всем. Выбирайте ленту из перечня и наслаждайтесь приятным вечером!