24 Канал собрал подборку лучших кинолент, которые создадут идеальное настроение для релакса. Эти фильмы подарят вам эстетическое наслаждение, ведь имеют возможность продемонстрировать живописные пейзажи и пейзажи.

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"Последний отпуск" (2006)

Джорджия Берд работает в торговом центре и ведет тихую жизнь. Она всегда откладывала свои мечты на потом, но как-то узнала о своем диагнозе. Оказывается, женщине осталось жить совсем немного. Решив насыщенно прожить свои последние дни, Джорджия отправляется в роскошный горнолыжный курорт, где начинает наслаждаться жизнью, знакомится с влиятельными людьми и даже вдохновляет их своим мировоззрением.

"Последний отпуск" : смотрите трейлер фильма онлайн

"Под солнцем Тосканы" (2003)

После развода успешная писательница Фрэнсис Мейз чувствует себя очень плохо. Друзья советуют ей отправиться в путешествие по Италии, и героиня неожиданно покупает заброшенный, но очаровательный дом в Тоскане. Женщину ждут непростые испытания, но постепенно она открывает для себя новый мир, где можно найти друзей и даже любовь.

"Под солнцем Тосканы": смотрите трейлер фильма онлайн

"Каникулы" (2015)

Сюжет фильма разворачивается вокруг Расти Гризволда – обычного семьянина, который мечтает организовать для своей жены и детей идеальное путешествие. Он планирует повторить легендарный маршрут своей молодости в парк развлечений Walley World. Мужчина надеется сплотить семью и создать незабываемые воспоминания, но все идет не по плану. Удастся ли Расти воплотить свою мечту в реальность?

"Каникулы": смотрите трейлер фильма онлайн

"Есть, молиться, любить" (2010)

У Элизабет Гилберт есть все – карьера, дом и отношения. Женщина должна была бы быть счастливой, но внутри чувствует пустоту. Элизабет больше не может терпеть свою скучную жизнь, поэтому начинает искать настоящую себя. Героиня отправляется в путешествие в Италию, Индию и Индонезию, потому что верит, что способна начать все с чистого листа и найти душевную гармонию.

"Есть, молиться, любить": смотрите трейлер фильма онлайн

"Письма к Джульетте" (2010)

Софи отправилась в путешествие в Италию вместе со своим женихом Виктором. Оставшись наедине в Вероне, девушка случайно находит старое письмо. В нем женщина, по имени Клэр, рассказывает о своей молодой любви, которую когда-то потеряла. Вдохновленная этой историей, Софи решает ответить незнакомке. К ее удивлению, через несколько дней в Вероне появляется пожилая женщина вместе со своим внуком. Софи и Клэр отправляются в путешествие, чтобы найти потерянную любовь.

"Письма к Джульетте": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы идеально подойдут для совместного просмотра с друзьями или семьей. Выбирайте ленту из перечня и окунитесь в беззаботный мир кино!