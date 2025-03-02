24 Канал зібрав добірку найкращих кінострічок, які створять ідеальний настрій для релаксу. Ці фільми подарують вам естетичну насолоду, адже мають змогу продемонструвати мальовничі пейзажі та краєвиди.

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"Остання відпустка" (2006)

Джорджія Берд працює в торговому центрі та веде тихе життя. Вона завжди відкладала свої мрії на потім, але якось дізналася про свій діагноз. Виявляється, жінці залишилося жити зовсім небагато. Вирішивши насичено прожити свої останні дні, Джорджія вирушає у розкішний гірськолижний курорт, де починає насолоджуватися життям, знайомиться з впливовими людьми й навіть надихає їх своїм світоглядом.

"Остання відпустка" : дивіться трейлер фільму онлайн

"Під сонцем Тоскани" (2003)

Після розлучення успішна письменниця Френсіс Мейз почувається дуже погано. Друзі радять їй вирушити в подорож Італією, і героїня несподівано купує занедбаний, але чарівний будинок у Тоскані. На жінку чекають непрості випробування, але поступово вона відкриває для себе новий світ, де можна знайти друзів та навіть кохання.

"Під сонцем Тоскани": дивіться трейлер фільму онлайн

"Канікули" (2015)

Сюжет фільму розгортається навколо Расті Грізволда – звичайного сім'янина, який мріє організувати для своєї дружини та дітей ідеальну подорож. Він планує повторити легендарний маршрут своєї молодості до парку розваг Walley World. Чоловік сподівається згуртувати родину і створити незабутні спогади, але все йде не за планом. Чи вдасться Расті втілити свою мрію у реальність?

"Канікули": дивіться трейлер фільму онлайн

"Їсти, молитися, кохати" (2010)

В Елізабет Гілберт є все – кар'єра, дім і стосунки. Жінка мала б бути щасливою, але всередині відчуває порожнечу. Елізабет більше не може терпіти своє нудне життя, тому починає шукати справжню себе. Героїня вирушає в подорож в Італію, Індію та Індонезію, бо вірить, що здатна розпочати все з чистого аркуша та знайти душевну гармонію.

"Їсти, молитися, кохати": дивіться трейлер фільму онлайн

"Листи до Джульєтти" (2010)

Софі вирушила у подорож до Італії разом зі своїм нареченим Віктором. Залишившись наодинці у Вероні, дівчина випадково знаходить старий лист. У ньому жінка, на ім'я Клер, розповідає про своє молоде кохання, яке колись втратила. Натхненна цією історією, Софі вирішує відповісти незнайомці. На її здивування, через кілька днів у Вероні з'являється літня жінка разом зі своїм онуком. Софі й Клер вирушають у подорож, щоб знайти втрачене кохання.

"Листи до Джульєтти": дивіться трейлер фільму онлайн

Ці фільми ідеально підійдуть для спільного перегляду з друзями або родиною. Обирайте стрічку з переліку та пориньте у безтурботний світ кіно!