Для того, щоб приємно провести час з дівчиною, важливо обрати фільм, який створить романтичну атмосферу. 24 Канал підготував добірку найкращих кінострічок на вечір, які варто подивитися з другою половинкою.

Не пропустіть 5 фільмів-лауреатів Оскара-2025, які вже можна подивитися онлайн

"Освідчення" (2009)

Головна редакторка великого видавництва Маргарет Тейт ризикує повернутися з США до Канади через прострочену візу. Жінці необхідно залишитися в країні, тому вона змушує свого асистента Ендрю одружитися з нею. Хоча хлопець спершу не хоче, він погоджується в обмін на підвищення на роботі. Вони разом їдуть до його родини, де несподівано між героями починають зароджуватися справжні почуття.

"Освідчення": дивіться трейлер фільму онлайн

"Маленькі жінки" (2019)

Події розвиваються під час Громадянської війни в США. Сюжет розповідає про чотирьох сестер з різними характерами та долями. Джо мріє стати письменницею та захоплюється ідеями фемінізму. Мег планує присвятити своє життя сім'ї та вихованню дітей. Бет бореться зі страшним захворюванням, тоді як Емі займається творчістю. На дівчат чекає чимала кількість випробувань, які їм доведуть цінність родини та важливість досягнення своєї мрії.

"Маленькі жінки": дивіться трейлер фільму онлайн

"10 причин моєї ненависті" (1999)

У центрі сюжету – дві сестри. Б'янка – популярна дівчина, яку всі хлопці хочуть запросити на побачення, але є одна проблема. Суворий батько забороняє їй зустрічатися, поки цього не зробить її старша сестра. Однак Кет – повна протилежність Б'янки, тому взагалі не цікавиться стосунками. Якось хлопець, на ім'я Кемерон, вирішує підкупити таємничого бунтівника школи, щоб той спробував зустрічатися зі старшою дівчиною.

"10 причин моєї ненависті": дивіться трейлер фільму онлайн

Незалежно від того, чи хочете ви подивитися щось легке й веселе, чи щось зворушливе, ми пропонуємо чудові фільми, які сподобаються усім. Обирайте стрічку з переліку та насолоджуйтеся приємним вечором!