Редакция Кино 24 подготовила для вас подборку комедий, которые заставят плакать от смеха. Смотрите трейлеры и выбирайте ленту на сегодняшний вечер.

Искренне рекомендуем Гарантируют хорошее настроение: 2 французские комедии, которые стоят просмотра

"Мы – Миллеры" (2013 год)

События фильма разворачиваются вокруг мелкого наркоторговца Дэвида Кларка, который развивает свой бизнес в городе Денвер, что в штате Колорадо. Мужчина должен много денег своему поставщику Брэду Гардлингеру. Для того чтобы отдать долг, Дэвид должен вывезти из Мексики в Колорадо две тонны марихуаны.

Для этого дела он создает ненастоящую семью, чтобы казаться менее подозрительным. Его женой становится соседка-стриптизерша Роуз, а детьми – двое хулиганов Кенни и Кейси. Герои берут фургон и едут навстречу приключениям.

"Мы – Миллеры": смотрите онлайн трейлер фильма

"За бортом" (2018 год)

Жизнь матери-одиночки Кейт Салливан довольно сложная. Женщина вынуждена работать на нескольких работах, чтобы прокормить трех дочерей. Кроме того, она проходит курсы медсестры. Однажды Кейт предлагают убирать яхту, которой владеет состоятельный мужчина Леонардо Монтенегро.

Богач не слишком хорошо относится к женщине. Однако как-то с ним случается несчастный случай: Леонардо падает за борт своей яхты и теряет память, а Салливан пользуется моментом. Вместе с подругой фальсифицирует документы и фотографии, а в больнице сообщает Монтенегро, что она – его жена.

"За бортом": смотрите онлайн трейлер фильма

"Жена напрокат" (2011 год)

Мужчина, по имени Дэнни, работает врачом и любит заводить интрижки с девушками. Он всегда носит с собой обручальное кольцо и рассказывает им о своей якобы сложной семейной жизни. Такие истории не могут не вызывать сочувствия у женщин.

Как-то, когда Дэнни встречает Палмер, его план проваливается. Девушка просит, чтобы мужчина познакомил ее с женой. Врач не хочет признаваться, что на самом деле не состоит в браке, поэтому просит свою знакомую Кэтрин помочь и на некоторое время стать его женой. Тогда и происходят интересные события.

"Жена напрокат": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте из нашей подборки комедию, которую в эти выходные сможете посмотреть с друзьями или семьей. Проведите время весело и полезно!