Редакція Кіно 24 підготувала для вас добірку комедій, які змусять плакати від сміху. Дивіться трейлери та обирайте стрічку на сьогоднішній вечір.

Щиро рекомендуємо Гарантують гарний настрій: 2 французькі комедії, які варті перегляду

"Ми – Міллери" (2013 рік)

Події фільму розгортаються навколо дрібного наркоторговця Девіда Кларка, який розвиває свій бізнес у місті Денвер, що у штаті Колорадо. Чоловік винен багато грошей своєму постачальникові Бреду Ґардлінґеру. Для того, щоб віддати борг, Девід має вивезти з Мексики до Колорадо дві тонни марихуани.

Для цієї справи він створює несправжню сім'ю, аби здаватися менш підозрілим. Його дружиною стає сусідка-стриптизерка Роуз, а дітьми – двоє хуліганів Кенні та Кейсі. Герої беруть фургон та їдуть назустріч пригодам.

"Ми – Міллери": дивіться онлайн трейлер фільму

"За бортом" (2018 рік)

Життя матері-одиначки Кейт Салліван доволі складне. Жінка змушена працювати на декількох роботах, щоб прогодувати трьох доньок. Крім того, вона проходить курси медсестри. Одного разу Кейт пропонують прибирати яхту, якою володіє заможний чоловік Леонардо Монтенегро.

Багатій не надто добре ставиться до жінки. Однак якось з ним трапляється нещасний випадок: Леонардо падає за борт своєї яхти та втрачає пам'ять, а Салліван користується моментом. Разом з подругою фальсифікує документи та фотографії, а в лікарні повідомляє Монтенегро, що вона – його дружина.

"За бортом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дружина напрокат" (2011 рік)

Чоловік, на ім'я Денні, працює лікарем та полюбляє заводити інтрижки з дівчатами. Він завжди носить з собою обручку та розповідає їм про своє ніби-то складне сімейне життя. Такі історії не можуть не викликати співчуття у жінок.

Якось, коли Денні зустрічає Палмер, його план провалюється. Дівчина просить, щоб чоловік познайомив її з дружиною. Лікар не хоче признаватися, що насправді не перебуває у шлюбі, тому просить свою знайому Кетрін допомогти та на деякий час стати його дружиною. Тоді й стаються цікаві події.

"Дружина напрокат": дивіться онлайн трейлер фільму

Обирайте з нашої добірки комедію, яку цими вихідними зможете переглянути з друзями або родиною. Проведіть час весело та корисно!