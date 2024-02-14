Среди премьер – шестой сезон популярного сериала и три долгожданных фильма. Подробнее о каждой узнавайте дальше на Кино 24.

Не пропустите Культовые фильмы о боксе, которые посмотрите на одном дыхании

Сериал "Любовь слепая", 6 сезон

Ник и Ванесса Лаше проводят социальный эксперимент. Замысел заключается в том, что одинокие женщины и мужчины должны влюбиться и обручиться, и только после этого встретиться лично.

"Любовь слепая": смотрите онлайн трейлер сериала

Фильм "Агентство разбитых сердец"

Молодой журналист стремится разоблачить агентство, которое лечит разбитые сердца. А все потому, что главный герой убежден – влюбленность не может быть причиной страданий. Поэтому ради статьи мужчина соглашается на терапию. Тогда он не догадывается, что знакомство с очаровательной психотерапевткой, сеансы, кардинально изменят его мировоззрение и отношение к романтическим чувствам.

"Агентство разбитых сердец": смотрите онлайн трейлер фильма

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Фильм "История любви в Совето"

Это комедия, которая точно добавит немного позитива в сложные будни, поможет отвлечься от рутины. По сюжету, мать трех сыновей стремится, чтобы они поженились. Для реализации этой цели женщина прибегает к хитрости и обещает отдать свой дом первому, кто приведет невестку. Так начинается упорное соревнование между братьями.

"История любви в Совето": смотрите онлайн трейлер фильма

Фильм "Игроки"

У спортивной журналистки из Нью-Йорка есть множество вариантов, чтобы начать интрижку. Однако, неожиданно для себя самой она влюбляется в одного из объектов своего исследования. Теперь перед девушкой стоит сложный выбор. Стоит ли рисковать и открывать свое сердце?

"Игроки": смотрите онлайн трейлер фильма