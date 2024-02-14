Серед прем'єр – шостий сезон популярного серіалу та три довгоочікувані фільми. Детальніше про кожну дізнавайтеся далі на Кіно 24.
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Серіал "Любов сліпа", 6 сезон
Нік і Ванесса Лаше проводять соціальний експеримент. Задум полягає в тому, що самотні жінки й чоловіки мають закохатися та заручитися, й лише після цього зустрітися особисто.
"Любов сліпа": дивіться онлайн трейлер серіалу
Фільм "Агенція розбитих сердець"
Молодий журналіст прагне викрити агенцію, яка лікує розбиті серця. А все тому, що головний герой переконаний – закоханість не може бути причиною страждань. Тож заради статті чоловік погоджується на терапію. Тоді він не здогадується, що знайомство з чарівною психотерапевткою, сеанси, кардинально змінять його світогляд і ставлення до романтичних почуттів.
"Агенція розбитих сердець": дивіться онлайн трейлер фільму
Фільм "Історія кохання в Совето"
Це комедія, яка точно додасть трохи позитиву у складні будні, допоможе відволіктися від рутини. За сюжетом, мати трьох синів прагне, щоб вони одружилися. Для реалізації цієї мети жінка вдається до хитрощів й обіцяє віддати свій дім першому, хто приведе невістку. Так розпочинається затяте змагання між братами.
"Історія кохання в Совето": дивіться онлайн трейлер фільму
Фільм "Гравці"
У спортивної журналістки з Нью-Йорка є безліч варіантів, щоб розпочати інтрижку. Однак, несподівано для себе самої вона закохується в одного з об'єктів свого дослідження. Тепер перед дівчиною стоїть складний вибір. Чи варто ризикувати й відкривати своє серце?
"Гравці": дивіться онлайн трейлер фільму