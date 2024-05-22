Эти и ряд других замечательных фильмов и сериалов возглавили список самых популярных лент на Netflix. В материале узнаете, какие еще кинокартины уже завоевали сердца многих и точно стоят вашего внимания.
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Самые популярные сериалы на Netflix
"Бриджертоны", 3 сезон
Первая часть третьего сезона сериала "Бриджертоны", которая стала доступной на Netflix, за 4 дня получила 45,1 миллиона просмотров и возглавила рейтинги в 78 странах мира.
В третьем сезоне сериала, действие которого происходит в Лондоне эпохи Регентства, основное внимание будет сосредоточено на Пенелопе Фезерингтон и ее давнем возлюбленном Колине Бриджертоне. По трейлеру, который был обнародован в начале апреля, Колин не воспринимает чувств Пенелопы к нему, поэтому продолжит искать ей достойную пару. Однако в новом сезоне между ними может возникнуть больше, чем просто дружба.
"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала
Вот сериалы, которые также оказались в списке самых популярных и стоят вашего просмотра:
- "Настоящий мужчина"
- "Джентльмены"
- "Бриджертоны", 1 сезон
- "Ashley Madison: Секс, ложь и скандал", 1 сезон
- "Мертвые парни-детективы"
- "Хороший доктор", 1 сезон
- "Бриджертоны", 2 сезон
- "Хороший доктор", 2 сезон
- "Олененок"
Какой фильм выбрать на Netflix
"Мать невесты"
Вернувшись домой после года обучения за рубежом в Лондоне, столице Великобритании, дочь Лана Эмма ошеломляет свою мать сенсационной новостью: она собирается выйти замуж.
Мать отправляется на тропический остров на свадьбу своей дочери и обнаруживает, что отец жениха – это тот самый ее бывший, которого она не видела уже в течение нескольких десятилетий.
"Мать невесты": смотрите онлайн трейлер фильма
Среди самых популярных лент также:
- "Паранойя"
- "Уроки толерантности"
- "Однолетка Тельма"
- "Ukrainian Style Robbery"
- "Секреты домашних животных"
- "Без глазури"
- "Часы"
- "20 дней в Мариуполе"
- "Курьер"
Выбирайте ленты среди лучших на стриминговой платформе Netflix. Это фильмы и сериалы, которые точно сделают ваш вечер неповторимым.