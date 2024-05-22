Эти и ряд других замечательных фильмов и сериалов возглавили список самых популярных лент на Netflix. В материале узнаете, какие еще кинокартины уже завоевали сердца многих и точно стоят вашего внимания.

Рекомендуем Те, кто вдохновляет на борьбу: 3 высокорейтинговых фильма о спортивных наставниках

Самые популярные сериалы на Netflix

"Бриджертоны", 3 сезон

Первая часть третьего сезона сериала "Бриджертоны", которая стала доступной на Netflix, за 4 дня получила 45,1 миллиона просмотров и возглавила рейтинги в 78 странах мира.

В третьем сезоне сериала, действие которого происходит в Лондоне эпохи Регентства, основное внимание будет сосредоточено на Пенелопе Фезерингтон и ее давнем возлюбленном Колине Бриджертоне. По трейлеру, который был обнародован в начале апреля, Колин не воспринимает чувств Пенелопы к нему, поэтому продолжит искать ей достойную пару. Однако в новом сезоне между ними может возникнуть больше, чем просто дружба.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

Вот сериалы, которые также оказались в списке самых популярных и стоят вашего просмотра:

  • "Настоящий мужчина"
  • "Джентльмены"
  • "Бриджертоны", 1 сезон
  • "Ashley Madison: Секс, ложь и скандал", 1 сезон
  • "Мертвые парни-детективы"
  • "Хороший доктор", 1 сезон
  • "Бриджертоны", 2 сезон
  • "Хороший доктор", 2 сезон
  • "Олененок"

Какой фильм выбрать на Netflix

"Мать невесты"

Вернувшись домой после года обучения за рубежом в Лондоне, столице Великобритании, дочь Лана Эмма ошеломляет свою мать сенсационной новостью: она собирается выйти замуж.

Мать отправляется на тропический остров на свадьбу своей дочери и обнаруживает, что отец жениха – это тот самый ее бывший, которого она не видела уже в течение нескольких десятилетий.

"Мать невесты": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди самых популярных лент также:

  • "Паранойя"
  • "Уроки толерантности"
  • "Однолетка Тельма"
  • "Ukrainian Style Robbery"
  • "Секреты домашних животных"
  • "Без глазури"
  • "Часы"
  • "20 дней в Мариуполе"
  • "Курьер"

Выбирайте ленты среди лучших на стриминговой платформе Netflix. Это фильмы и сериалы, которые точно сделают ваш вечер неповторимым.