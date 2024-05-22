Ці та низка інших чудових фільмів та серіалів очолили список найпопулярніших стрічок на Netflix. У матеріалі дізнаєтесь, які ще кінокартини уже завоювали серця багатьох і точно вартують вашої уваги.

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Найпопулярніші серіали на Netflix

"Бріджертони", 3 сезон

Перша частина третього сезону серіалу "Бріджертони", яка стала доступною на Netflix, за 4 дні отримала 45,1 мільйона переглядів і очолила рейтинги у 78 країнах світу.

У третьому сезоні серіалу, дія якого відбувається в Лондоні епохи Регентства, основна увага буде зосереджена на Пенелопі Фезерінґтон і її давньому коханні Коліні Бріджертоні. За трейлером, який був оприлюднений на початку квітня, Колін не сприймає почуттів Пенелопи до нього, тому продовжить шукати їй гідну пару. Однак у новому сезоні між ними може виникнути більше, ніж просто дружба.

"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу

Ось серіали, які також опинились у списку найпопулярніших та вартують вашого перегляду:

"Справжній чоловік"

"Джентльмени"

"Бріджертони", 1 сезон

"Ashley Madison: Секс, брехня та скандал", 1 сезон

"Мертві хлопці-детективи"

"Хороший лікар", 1 сезон

"Бріджертони", 2 сезон

"Хороший лікар", 2 сезон

"Оленя"

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Який фільм обрати на Netflix

"Мати нареченої"

Повернувшись додому після року навчання за кордоном у Лондоні, столиці Великої Британії, дочка Лана Емма приголомшує свою матір сенсаційною новиною: вона збирається вийти заміж.

Мати відправляється на тропічний острів на весілля своєї доньки та виявляє, що батько нареченого – це той самий її колишній, якого вона не бачила уже протягом кількох десятиліть.

"Мати нареченої": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед найпопулярніших стрічок також:

"Параноя"

"Уроки толерантності"

"Одноріжка Тельма"

"Ukrainian Style Robbery"

"Секрети домашніх тварин"

"Без глазурі"

"Години"

"20 днів у Маріуполі"

"Кур'єр"

Обирайте стрічки серед найкращих на стримінговій платформі Netflix. Це фільми та серіали, які точно зроблять ваш вечір неповторним.