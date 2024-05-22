Ці та низка інших чудових фільмів та серіалів очолили список найпопулярніших стрічок на Netflix. У матеріалі дізнаєтесь, які ще кінокартини уже завоювали серця багатьох і точно вартують вашої уваги.
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Найпопулярніші серіали на Netflix
"Бріджертони", 3 сезон
Перша частина третього сезону серіалу "Бріджертони", яка стала доступною на Netflix, за 4 дні отримала 45,1 мільйона переглядів і очолила рейтинги у 78 країнах світу.
У третьому сезоні серіалу, дія якого відбувається в Лондоні епохи Регентства, основна увага буде зосереджена на Пенелопі Фезерінґтон і її давньому коханні Коліні Бріджертоні. За трейлером, який був оприлюднений на початку квітня, Колін не сприймає почуттів Пенелопи до нього, тому продовжить шукати їй гідну пару. Однак у новому сезоні між ними може виникнути більше, ніж просто дружба.
"Бріджертони": дивіться онлайн трейлер серіалу
Ось серіали, які також опинились у списку найпопулярніших та вартують вашого перегляду:
- "Справжній чоловік"
- "Джентльмени"
- "Бріджертони", 1 сезон
- "Ashley Madison: Секс, брехня та скандал", 1 сезон
- "Мертві хлопці-детективи"
- "Хороший лікар", 1 сезон
- "Бріджертони", 2 сезон
- "Хороший лікар", 2 сезон
- "Оленя"
Який фільм обрати на Netflix
"Мати нареченої"
Повернувшись додому після року навчання за кордоном у Лондоні, столиці Великої Британії, дочка Лана Емма приголомшує свою матір сенсаційною новиною: вона збирається вийти заміж.
Мати відправляється на тропічний острів на весілля своєї доньки та виявляє, що батько нареченого – це той самий її колишній, якого вона не бачила уже протягом кількох десятиліть.
"Мати нареченої": дивіться онлайн трейлер фільму
Серед найпопулярніших стрічок також:
- "Параноя"
- "Уроки толерантності"
- "Одноріжка Тельма"
- "Ukrainian Style Robbery"
- "Секрети домашніх тварин"
- "Без глазурі"
- "Години"
- "20 днів у Маріуполі"
- "Кур'єр"
Обирайте стрічки серед найкращих на стримінговій платформі Netflix. Це фільми та серіали, які точно зроблять ваш вечір неповторним.