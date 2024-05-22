Все говорят об этих шедеврах: 10 самых популярных фильмов и сериалов на Netflix

В свежем рейтинге самых популярных фильмов и сериалов на Netflix первые позиции занимает новый сезон сериала "Бриджертоны". Но если вы рассматриваете выбор фильма для просмотра, рекомендуется обратить внимание на новинку "Мать невесты".

Эти и ряд других замечательных фильмов и сериалов возглавили список самых популярных лент на Netflix. В материале узнаете, какие еще кинокартины уже завоевали сердца многих и точно стоят вашего внимания.

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Самые популярные сериалы на Netflix

"Бриджертоны", 3 сезон

Первая часть третьего сезона сериала "Бриджертоны", которая стала доступной на Netflix, за 4 дня получила 45,1 миллиона просмотров и возглавила рейтинги в 78 странах мира.

В третьем сезоне сериала, действие которого происходит в Лондоне эпохи Регентства, основное внимание будет сосредоточено на Пенелопе Фезерингтон и ее давнем возлюбленном Колине Бриджертоне. По трейлеру, который был обнародован в начале апреля, Колин не воспринимает чувств Пенелопы к нему, поэтому продолжит искать ей достойную пару. Однако в новом сезоне между ними может возникнуть больше, чем просто дружба.

"Бриджертоны": смотрите онлайн трейлер сериала

Вот сериалы, которые также оказались в списке самых популярных и стоят вашего просмотра:

"Настоящий мужчина"

"Джентльмены"

"Бриджертоны", 1 сезон

"Ashley Madison: Секс, ложь и скандал", 1 сезон

"Мертвые парни-детективы"

"Хороший доктор", 1 сезон

"Бриджертоны", 2 сезон

"Хороший доктор", 2 сезон

"Олененок"

Какой фильм выбрать на Netflix

"Мать невесты"

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Вернувшись домой после года обучения за рубежом в Лондоне, столице Великобритании, дочь Лана Эмма ошеломляет свою мать сенсационной новостью: она собирается выйти замуж.

Мать отправляется на тропический остров на свадьбу своей дочери и обнаруживает, что отец жениха – это тот самый ее бывший, которого она не видела уже в течение нескольких десятилетий.

"Мать невесты": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди самых популярных лент также:

"Паранойя"

"Уроки толерантности"

"Однолетка Тельма"

"Ukrainian Style Robbery"

"Секреты домашних животных"

"Без глазури"

"Часы"

"20 дней в Мариуполе"

"Курьер"

Выбирайте ленты среди лучших на стриминговой платформе Netflix. Это фильмы и сериалы, которые точно сделают ваш вечер неповторимым.