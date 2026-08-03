10 самых популярных фильмов Netflix, от которых сейчас не могут оторваться украинцы

Стриминговая платформа Netflix подвела итоги просмотров в Украине за прошедшую неделю. Рейтинг возглавили совершенно новые релизы, среди которых как легкие развлекательные фильмы, так и глубокие истории, основанные на реальных событиях.

Какие фильмы Netflix привлекли внимание украинских зрителей и почему их стоит добавить в свой список просмотра – читайте в материале 24 Канала.

Что украинцы сейчас смотрят на Netflix

Первое место в обновленном чарте уверенно заняла комедия "72 часа" с Кевином Хартом. Опытный топ-менеджер оказывается на грани увольнения и обещает боссу всего за три суток создать рекламную кампанию для молодежи. Чтобы лучше понять новое поколение, герой отправляется на вечеринку в Майами, где попадает в череду безумных приключений.

"72 часа": смотрите трейлер фильма онлайн

На втором месте оказалась психологическая криминальная драма "Элиза: Тени одной женщины". Основанная на реальных событиях картина рассказывает о резонансном деле Элизы Мацунаги. Фильм погружает зрителя в психологию сложного брака и пытается раскрыть главную тайну – было ли убийство ее мужа холодным расчетом или отчаянным шагом ради самозащиты.

"Элиза: Тени одной женщины": смотрите трейлер фильма онлайн

Третье место занял пронзительный художественный фильм "23 000 жизней". Лента основана на реальной истории молодых волонтеров, которые купили старый корабль, отправились в Средиземное море и спасли более 23 тысяч беженцев.

"23 000 жизней": смотрите трейлер фильма онлайн

Четвертую строчку рейтинга занял военно-тактический экшн Любомира Левицкого "КИЛЛХАУС". В центре событий – история уникальной операции спецподразделений 3 ОШБр, СБУ и ГУР. С помощью дронов они вытаскивают раненую супружескую пару из-под вражеского обстрела в оккупированной зоне, пока их 14-летняя дочь остается в заложниках. Спасение семьи оказывается в центре внимания всего мира благодаря американской журналистке, оказавшейся на месте событий.

"КИЛЛХАУС": смотрите трейлер фильма онлайн

Замыкает пятерку лидеров детективный триллер "Искатели истины". Сюжет разворачивается вокруг девушки Рут, которая возвращается в родной городок после внезапной смерти матери. Ее отец, бывший полицейский, утверждает, что произошел несчастный случай, но сам ведет себя крайне странно и погружается в теории заговора, почему Рут начинает собственное расследование.

"Искатели истины": смотрите трейлер фильма онлайн

Среди других самых популярных фильмов на Netflix в Украине:

"Гладиатор 2";

"Токсичная история любви";

"Энола Холмс 3";

"Еж Соник 3";

"Сообщение для Изабель".

Кстати, Netflix также опубликовал список самых популярных сериалов в Украине за прошедшую неделю.