Які фільми Netflix захопили увагу українських глядачів і чому їх варто додати до свого списку перегляду – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Що українці зараз дивляться на Netflix

Перше місце оновленого чарту впевнено посіла комедія "72 години" з Кевіном Гартом. Досвідчений топменеджер опиняється на межі звільнення й обіцяє босу всього за три доби створити рекламну кампанію для молоді. Аби краще зрозуміти нове покоління, герой вирушає на вечірку до Маямі, де потрапляє в низку шалених пригод.

"72 години": дивіться трейлер фільму онлайн

На другій сходинці опинилася психологічна кримінальна драма "Елізі: Тіні однієї жінки". Заснована на реальних подіях стрічка розповідає про резонансну справу Елізе Мацунаги. Фільм занурює у психологію складного шлюбу та намагається розкрити головну таємницю – чи було вбивство її чоловіка холодним розрахунком, чи відчайдушним кроком заради самозахисту.

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"Елізі: Тіні однієї жінки": дивіться трейлер фільму онлайн

Третю позицію виборов пронизливий художній фільм "23 000 життів". Стрічка заснована на реальній історії молодих волонтерів, які придбали старий корабель, вирушили в Середземне море та врятували понад 23 тисячі біженців.

"23 000 життів": дивіться трейлер фільму онлайн

Четвертий рядок рейтингу зайняв військово-тактичний екшн Любомира Левицького "КІЛЛХАУС". У центрі подій – історія унікальної операції спецпідрозділів 3 ОШБр, СБУ та ГУР. За допомогою дронів вони витягують поранене подружжя з-під ворожого обстрілу в окупованій зоні, доки їхня 14-річна донька залишається в заручниках. Порятунок родини опиняється у центрі уваги всього світу завдяки американській журналістці, яка опинилася на місці подій.

"КІЛЛХАУС": дивіться трейлер фільму онлайн

Замикає п'ятірку лідерів детективний трилер "Шукачі істин". Сюжет розгортається навколо дівчини Рут, яка повертається в рідне містечко після раптової смерті матері. Її батько, колишній поліцейський, стверджує, що стався нещасний випадок, але сам поводиться вкрай дивно й занурюється в теорії змови, через що Рут починає власне розслідування.

"Шукачі істин": дивіться трейлер фільму онлайн

Серед інших найпопулярніших фільмів на Netflix в Україні:

"Гладіатор 2";

"Токсична історія кохання";

"Енола Холмс 3";

"Їжак Сонік 3";

"Повідомлення до Ізабелі".

До речі, Netflix також оприлюднив перелік найпопулярніших серіалів в Україні за минулий тиждень.