Что в тренде на Netflix: 10 фильмов, которые украинцы смотрели чаще всего на прошлой неделе

В конце сентября украинцы смотрели немало разнообразных новинок на стриминговой платформе Netflix. Свежий рейтинг просмотров сервиса возглавил напряженный экшн-триллер, который сместил с пьедестала психологический триллер и легкую комедию.

О самых популярных фильмах Netflix, которые смотрели украинцы на прошлой неделе, – рассказывает 24 Канал.

"Новокаин"

Рейтинг IMDb – 6,5

Скромный банковский служащий Нейтан Кейн страдает редким расстройством. У него врожденная нечувствительность к боли, поэтому он вынужден ежедневно жить в условиях чрезмерного самоконтроля. Жизнь Нейтана меняется, когда на банк нападают жестокие грабители и берут в заложницы его коллегу Шерри, в которую он тайно влюблен. Поняв, что полиция медлит, Кейн отправляется спасать девушку в одиночку, превращая свою неспособность чувствовать боль в сокрушительное оружие против бандитов.

"Новокаин": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes критики отмечают бешеный темп и изобретательные кровавые экшн-сцены. Обозреватели хвалят харизму Джека Квейда, которому удалось воплотить образ трогательного, но в то же время неудержимого героя.

"Шептун"

Рейтинг IMDb – 6,2

Овдовевший писатель после трагической потери жены пытается наладить жизнь вместе с маленьким сыном в тихом провинциальном городке. Неожиданно ребенка похищает неизвестный, действия которого жутко напоминают дела давно заключенного в тюрьму маньяка по прозвищу "Шептун". Ради спасения сына герой обращается за помощью к своему отчужденному отцу – опытному детективу в отставке. Вместе они раскрывают мрачные семейные тайны и сталкиваются с настоящим злом, которое все это время таилось рядом.

"Шептун": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм получил хорошие отзывы за жуткую атмосферу, напряженный саундтрек и убедительную игру Роберта Де Ниро и Адама Скотта. Критики отмечают, что картина уверенно держит зрителя в напряжении до самого финала, хотя порой и опирается на знакомые жанровые клише триллеров о серийных убийцах.

"Зачем мы женимся снова?"

Рейтинг IMDb – 5,3

Спустя 16 лет компания старых друзей воссоединяется в живописной Италии, чтобы отпраздновать громкую свадьбу своих детей – Жасмин и Уэсли. Несмотря на внешнюю идиллию и жизненный опыт, встреча мгновенно обнажает давние недоразумения, ревность и обиды между тремя супружескими парами. Масла в огонь подливают и сами молодожены, которые отчаянно маскируют собственный кризис под давлением завышенных ожиданий со стороны родителей. В результате праздничное путешествие превращается в бурную проверку чувств сразу для двух поколений.

"Зачем мы женимся снова?": смотрите тизер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают теплую ностальгическую атмосферу встречи любимого актерского состава и хороший юмор. В то же время критики упрекают картину в предсказуемости сюжетных поворотов и чрезмерной сентиментальности, которая местами напоминает растянутую телевизионную мелодраму.

"Загадочная женщина"

Рейтинг IMDb – 6,0

Луиза наслаждается спокойной жизнью на отдаленном датском острове вместе со своим любимым мужем. Однажды ее мир рушится, когда на пороге появляется незнакомец и заявляет, что на самом деле она – Хелен, наследница большой судоходной империи, которая бесследно исчезла три года назад. Женщина, страдающая амнезией в отношении своего раннего прошлого, отправляется в Копенгаген, чтобы выяснить правду, и узнает о существовании законного мужа и сына.

"Загадочная женщина": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes картина получила положительные отзывы за выразительную игру главной героини. Обозреватели отмечают, что фильм удачно манипулирует ожиданиями аудитории, хотя медленный темп повествования в середине хронометража может испытать терпение части зрителей.

Среди других фильмов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Двойная игра";

"Вперед, команда!";

"72 часа";

"Би Муви: Медовый заговор";

"Шрек";

"КИЛЛХАУС".

А если вы ищете интересный сериал Netflix на вечер, то стриминговая платформа уже опубликовала список самых популярных фильмов, которые смотрели украинцы на прошлой неделе.