24 Канал рассказывает подробнее о самых популярных сериалах Netflix в Украине, которые сейчас находятся на пике обсуждений.

"Джентльмены", 1-й и 2-й сезоны

Рейтинг IMDb – 8,0

Сюжет разворачивается вокруг парня по имени Эдди. Он унаследовал большое состояние от своего отца и узнал, что его новая собственность – крупнейшая ферма по выращиванию конопли в Европе. Теперь Эдди предстоит приложить большие усилия для развития бизнеса, даже если это выходит за рамки закона.

"Джентльмены": смотрите трейлер сериала

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят фирменный ироничный юмор Гая Ричи, элегантный визуальный стиль и убедительную химию между Тео Джеймсом и Каей Скоделарио. В то же время обозреватели критикуют картину за чрезмерную предсказуемость знакомых сюжетных ходов режиссера и ощутимый приоритет формы над содержанием.

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"Монстры: История Лиззи Борден"

Рейтинг IMDb – 7,7

В августе 1892 года тихий городок Фолл-Ривер сотрясает жестокая расправа: состоятельного банкира Эндрю Бордена и его жену находят убитыми топором в собственном доме. Главной подозреваемой в кровавом двойном убийстве становится 32-летняя дочь погибшего, учительница воскресной школы Лиззи.

"Монстр: История Лиззи Борден": смотрите трейлер сериала

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают блестящее воплощение противоречивого женского образа Лиззи Борден. В то же время критикам не понравилась интерпретация реальных фактов, из-за которой грань между правдой и вымыслом порой стирается.

"Клуб гурманов", 1-й сезон

Рейтинг IMDb – 6,6

Карен вместе с семьей переезжает в престижный голландский городок Берген и быстро вливается в круг местных состоятельных соседей. Новые знакомые проводят дни на роскошных вечеринках и ужинах, однако эта идиллия мгновенно рушится после ночного пожара, в котором гибнет их общий друг Эверт. Карен отказывается верить в версию о роковом несчастном случае и начинает собственное расследование.

"Клуб гурманов": смотрите трейлер сериала онлайн

Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:

"Рулевая";

"Кукла";

"Такси для опера";

"Отважная девушка";

"Кукольный домик Габби";

"Красота в темных тонах".

А если вы не знаете, что еще можно посмотреть на стриминговой платформе, ранее мы рассказывали о сериалах Netflix, которые стали мировыми феноменами.