24 Канал рассказывает подробнее о самых популярных сериалах Netflix в Украине, которые сейчас находятся на пике обсуждений.
"Джентльмены", 1-й и 2-й сезоны
Рейтинг IMDb – 8,0
Сюжет разворачивается вокруг парня по имени Эдди. Он унаследовал большое состояние от своего отца и узнал, что его новая собственность – крупнейшая ферма по выращиванию конопли в Европе. Теперь Эдди предстоит приложить большие усилия для развития бизнеса, даже если это выходит за рамки закона.
"Джентльмены": смотрите трейлер сериала
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят фирменный ироничный юмор Гая Ричи, элегантный визуальный стиль и убедительную химию между Тео Джеймсом и Каей Скоделарио. В то же время обозреватели критикуют картину за чрезмерную предсказуемость знакомых сюжетных ходов режиссера и ощутимый приоритет формы над содержанием.
"Монстры: История Лиззи Борден"
Рейтинг IMDb – 7,7
В августе 1892 года тихий городок Фолл-Ривер сотрясает жестокая расправа: состоятельного банкира Эндрю Бордена и его жену находят убитыми топором в собственном доме. Главной подозреваемой в кровавом двойном убийстве становится 32-летняя дочь погибшего, учительница воскресной школы Лиззи.
"Монстр: История Лиззи Борден": смотрите трейлер сериала
Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes обозреватели отмечают блестящее воплощение противоречивого женского образа Лиззи Борден. В то же время критикам не понравилась интерпретация реальных фактов, из-за которой грань между правдой и вымыслом порой стирается.
"Клуб гурманов", 1-й сезон
Рейтинг IMDb – 6,6
Карен вместе с семьей переезжает в престижный голландский городок Берген и быстро вливается в круг местных состоятельных соседей. Новые знакомые проводят дни на роскошных вечеринках и ужинах, однако эта идиллия мгновенно рушится после ночного пожара, в котором гибнет их общий друг Эверт. Карен отказывается верить в версию о роковом несчастном случае и начинает собственное расследование.
"Клуб гурманов": смотрите трейлер сериала онлайн
Среди других сериалов, вошедших в десятку самых популярных в Украине:
- "Рулевая";
- "Кукла";
- "Такси для опера";
- "Отважная девушка";
- "Кукольный домик Габби";
- "Красота в темных тонах".
А если вы не знаете, что еще можно посмотреть на стриминговой платформе, ранее мы рассказывали о сериалах Netflix, которые стали мировыми феноменами.