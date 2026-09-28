24 Канал розповідає більше про найпопулярніші серіали Netflix в Україні, які перебувають на піку обговорень.

"Джентльмени", 1-й та 2-й сезони

Рейтинг IMDb – 8,0

Сюжет розгортається навколо хлопця на ім'я Едді. Він успадкував велике майно від свого батька та дізнався, що його нова власність – найбільша ферма з вирощування конопель у Європі. Тепер Едді має докласти великих зусиль для розвитку бізнесу, навіть якщо це виходить за межі закону.

"Джентльмени": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять фірмовий іронічний гумор Ґая Річі, елегантний візуальний стиль і переконливу хімію між Тео Джеймсом та Каєю Скоделаріо. Водночас оглядачі критикують стрічку за надмірну передбачуваність знайомих сюжетних тропів режисера та відчутний пріоритет форми над змістом.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Чудовиська: Історія Ліззі Борден"

Рейтинг IMDb – 7,7

У серпні 1892 року тихе містечко Фолл-Рівер здригається від жорстокої розправи: заможного банкіра Ендрю Бордена та його дружину знаходять вбитими сокирою у власному будинку. Головною підозрюваною у кривавому подвійному вбивстві стає 32-річна донька загиблого, вчителька недільної школи Ліззі.

"Чудовиська: Історія Ліззі Борден": дивіться трейлер серіалу

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають блискуче втілення суперечливого жіночого образу Ліззі Борден. Водночас критикам не сподобалося трактування реальних фактів, через які межа між правдою та вигадкою часом розмивається.

"Досконала брехня", 1-й сезон

Рейтинг IMDb – 6,6

Карен разом із родиною переїжджає до престижного нідерландського містечка Берген та швидко входить до місцевого кола заможних сусідів. Нові знайомі проводять дні на розкішних вечірках і вечерях, однак ця ідилія вмить руйнується після нічної пожежі, у якій гине їхній спільний приятель Еверт. Карен відмовляється вірити у версію про фатальний нещасний випадок і починає власне розслідування.

"Досконала брехня": дивіться трейлер серіалу онлайн

Серед інших серіалів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Стернова";

"Лялька";

"Таксі для опера";

"Відважна дівчина";

"Ляльковий будиночок Габбі";

"Ціна краси".

А якщо ви не знаєте, що ще можна подивитися на стримінговій платформі, раніше ми розповідали про серіали Netflix, які стали світовими феноменами.