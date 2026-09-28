24 Канал розповідає більше про найпопулярніші серіали Netflix в Україні, які перебувають на піку обговорень.
"Джентльмени", 1-й та 2-й сезони
Рейтинг IMDb – 8,0
Сюжет розгортається навколо хлопця на ім'я Едді. Він успадкував велике майно від свого батька та дізнався, що його нова власність – найбільша ферма з вирощування конопель у Європі. Тепер Едді має докласти великих зусиль для розвитку бізнесу, навіть якщо це виходить за межі закону.
"Джентльмени": дивіться трейлер серіалу
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти хвалять фірмовий іронічний гумор Ґая Річі, елегантний візуальний стиль і переконливу хімію між Тео Джеймсом та Каєю Скоделаріо. Водночас оглядачі критикують стрічку за надмірну передбачуваність знайомих сюжетних тропів режисера та відчутний пріоритет форми над змістом.
"Чудовиська: Історія Ліззі Борден"
Рейтинг IMDb – 7,7
У серпні 1892 року тихе містечко Фолл-Рівер здригається від жорстокої розправи: заможного банкіра Ендрю Бордена та його дружину знаходять вбитими сокирою у власному будинку. Головною підозрюваною у кривавому подвійному вбивстві стає 32-річна донька загиблого, вчителька недільної школи Ліззі.
"Чудовиська: Історія Ліззі Борден": дивіться трейлер серіалу
Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають блискуче втілення суперечливого жіночого образу Ліззі Борден. Водночас критикам не сподобалося трактування реальних фактів, через які межа між правдою та вигадкою часом розмивається.
"Досконала брехня", 1-й сезон
Рейтинг IMDb – 6,6
Карен разом із родиною переїжджає до престижного нідерландського містечка Берген та швидко входить до місцевого кола заможних сусідів. Нові знайомі проводять дні на розкішних вечірках і вечерях, однак ця ідилія вмить руйнується після нічної пожежі, у якій гине їхній спільний приятель Еверт. Карен відмовляється вірити у версію про фатальний нещасний випадок і починає власне розслідування.
"Досконала брехня": дивіться трейлер серіалу онлайн
Серед інших серіалів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:
- "Стернова";
- "Лялька";
- "Таксі для опера";
- "Відважна дівчина";
- "Ляльковий будиночок Габбі";
- "Ціна краси".
А якщо ви не знаєте, що ще можна подивитися на стримінговій платформі, раніше ми розповідали про серіали Netflix, які стали світовими феноменами.