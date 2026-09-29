Про найпопулярніші фільми Netflix, які дивилися українці минулого тижня – розповідає 24 Канал.

"Новокаїн"

Рейтинг IMDb – 6,5

Скромний банківський працівник Нейтан Кейн страждає на рідкісний розлад. Він має уроджену нечутливість до болю, через що змушений щодня жити під надмірним самоконтролем. Життя Нейтана змінюється, коли на банк нападають жорстокі грабіжники та беруть у заручниці його колегу Шеррі, у яку він потай закоханий. Зрозумівши, що поліція зволікає, Кейн вирушає рятувати дівчину самотужки, перетворюючи свою нездатність відчувати біль на нищівну зброю проти бандитів.

"Новокаїн": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики відзначають шалений темп і винахідливі криваві екшн-сцени. Оглядачі хвалять харизму Джека Квейда, якому вдалося втілити образ зворушливого, але водночас нестримного героя.

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"Шепотун"

Рейтинг IMDb – 6,2

Овдовілий письменник після трагічної втрати дружини намагається налагодити життя разом з маленьким сином у тихому провінційному містечку. Несподівано дитину викрадає невідомий, дії якого моторошно нагадують справи давно ув'язненого маніяка на прізвисько "Шепотун". Заради порятунку сина герой звертається по допомогу до свого відчуженого батька – досвідченого детектива у відставці. Разом вони розкривають похмурі сімейні таємниці та стикаються зі справжнім злом, яке весь цей час чекало поруч.

"Шепотун": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм отримав гарні відгуки за моторошну атмосферу, напружений саундтрек і переконливу гру Роберта Де Ніро та Адама Скотта. Критики зазначають, що стрічка впевнено тримає глядача в напрузі до самого фіналу, хоча часом і спирається на знайомі жанрові кліше трилерів про серійних убивць.

"Навіщо ми одружуємося знову?"

Рейтинг IMDb – 5,3

Через 16 років компанія старих друзів возз'єднується в мальовничій Італії, щоб відгуляти гучне весілля своїх дітей – Джасмін і Веслі. Попри зовнішню ідилію та життєвий досвід, зустріч миттєво оголює давні непорозуміння, ревнощі й образи між трьома сімейними парами. Олії у вогонь підливають і самі наречені, які відчайдушно маскують власну кризу під тиском завищених очікувань від батьків. У результаті святкова подорож перетворюється на бурхливу перевірку почуттів одразу для двох поколінь.

"Навіщо ми одружуємося знову?": дивіться тизер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі відзначають теплу ностальгійну атмосферу зустрічі улюбленого акторського складу та хороший гумор. Водночас критики дорікають стрічці за передбачуваність сюжетних поворотів і надмірну сентиментальність, яка подекуди нагадує розтягнуту телевізійну мелодраму.

"Загадкова жінка"

Рейтинг IMDb – 6,0

Луїза насолоджується спокійним життям на віддаленому данському острові разом зі своїм коханим чоловіком. Одного дня її світ руйнується, коли на порозі з'являється незнайомець і заявляє, що насправді вона – Гелен, спадкоємиця великої судноплавної імперії, яка безслідно зникла три роки тому. Жінка, яка страждає на амнезію щодо свого раннього життя, вирушає до Копенгагена з'ясувати правду й дізнається про існування законного чоловіка та сина.

"Загадкова жінка": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка має схвальні коментарі за виразну акторську гру головної героїні. Оглядачі вказують, що фільм вдало маніпулює очікуваннями аудиторії, хоча повільний темп оповіді у середині хронометражу може випробувати терпіння частини глядачів.

Серед інших фільмів, які увійшли до десятки найпопулярніших в Україні:

"Подвійна гра";

"Вперед, командо!";

"72 години";

"Бі Муві: Медова змова";

"Шрек";

"КІЛЛХАУС".

А якщо ви шукаєте цікавий серіал Netflix на вечір, то стримінгова платформа вже опублікувала список найпопулярніших стрічок, які дивилися українці минулого тижня.