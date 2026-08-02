Что смотрят украинцы на Netflix: 10 самых популярных сериалов недели

Стриминговый сервис Netflix обновил рейтинг самых популярных сериалов среди украинских пользователей. На этот раз предпочтения зрителей оказались довольно разнообразными.

Если вы не знаете, что посмотреть вечером, обратите внимание на главные хиты недели от Netflix, которые точно стоят вашего времени.

"Элитные силы"

Первое место в рейтинге уверенно занял новый французский экшн-триллер "Элитные силы". Сюжет сериала погружает зрителей в опасную работу элитного спецподразделения GIGN, бойцы которого противостоят угрозам террористических актов, спасают заложников и выполняют сверхсложные миссии. Помимо зрелищных перестрелок и тактических операций, сериал также увлекает глубокой личной драмой между опытным оперативником и молодым новобранцем.

"Элитные силы": смотрите трейлер сериала онлайн

"Карта желаний"

В центре сюжета – девушка Грета, которая теряет сестру и остается наедине со своей болью. Однако близкий человек оставляет ей прощальный подарок – загадочную игру с заданиями, призванными помочь героине вновь почувствовать вкус жизни и обрести собственное счастье. Кстати, этот трогательный сериал держится в украинском топе уже вторую неделю подряд.

"Карта желаний": смотрите трейлер сериала онлайн

"Я тебя отыщу"

Главный герой, которого сыграл Сэм Уортингтон, отбывает пожизненное заключение за преступление, которого не совершал. А именно за убийство собственного сына. Спустя несколько лет мужчина внезапно получает доказательство того, что мальчик может быть жив, и решается на побег из тюрьмы, чтобы распутать заговор и вернуть своего ребенка.

"Я тебя отыщу": смотрите трейлер сериала онлайн

"Домик в прерии"

Этот новый сериал рассказывает историю о жизни, испытаниях и взаимной поддержке американской фермерской семьи на фоне живописных пейзажей XIX века. Украинские зрители выбирают этот уютный сериал уже три недели подряд, чтобы отдохнуть от повседневной суеты и получить положительные эмоции.

"Домик в прерии": смотрите трейлер сериала онлайн

"Оазис"

Это яркая история о компании молодых людей, которые ищут свое место под солнцем, преодолевают личные кризисы, влюбляются и раскрывают различные секреты на фоне живописного курортного городка. Кстати, это шоу уже шестую неделю подряд входит в пятерку лучших сериалов Netflix в Украине.

"Оазис": смотрите трейлер сериала онлайн

Среди других самых популярных сериалов Netflix оказались:

"Ястреб"

"Восточный дворец"

"Аватар: Последний хранитель"

"Рэнсом Каньон"

"Лето 36-го"

В октябре Netflix представит новый напряженный триллер, который имеет все шансы стать самой обсуждаемой картиной осени.