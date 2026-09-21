Что смотрят украинцы на Netflix: 10 самых популярных сериалов недели

Стриминговый сервис Netflix обновил рейтинг самых популярных сериалов среди украинских пользователей. На этот раз предпочтения зрителей оказались довольно разнообразными.

Если вы не знаете, что посмотреть вечером, обратите внимание на главные хиты недели от Netflix, которые точно стоят вашего времени.

"Джентльмены", 1-й и 2-й сезоны

Рейтинг IMDb – 8,0

Британский аристократ Эдди Горниман неожиданно получает в наследство от отца роскошное загородное поместье и титул герцога. Вскоре герой выясняет, что на территории семейных владений тайно действует подпольная плантация каннабиса, которой руководит влиятельная наркодинастия Глассов. Пытаясь вытащить брата из долговой ямы и защитить свой дом от лондонского криминала, Эдди погружается в преступный мир и неожиданно обнаруживает в себе талант к гангстерским интригам.

"Джентльмены": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: На платформе Rotten Tomatoes рецензенты хвалят фирменный ироничный юмор Гая Ричи, элегантный визуальный стиль и убедительную химию между Тео Джеймсом и Каей Скоделарио. В то же время обозреватели критикуют картину за чрезмерную предсказуемость знакомых сюжетных клише режиссера и ощутимый приоритет формы над содержанием.

"Идеальная ложь", 1-й сезон

Рейтинг IMDb – 6,6

Карен вместе с семьей переезжает в престижный нидерландский городок Берген и быстро вливается в круг местных состоятельных соседей. Новые знакомые проводят дни на роскошных вечеринках и ужинах, однако эта идилия мгновенно рушится после ночного пожара, в котором гибнет их общий друг Эверт. Карен отказывается верить в версию о роковом несчастном случае и начинает собственное расследование. Поиски правды выявляют супружеские измены, махинации с деньгами и давнюю вражду бывших друзей, у каждого из которых есть мотив скрыть преступление.

"Идеальная ложь": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Обозреватели Rotten Tomatoes обращают внимание на мрачную атмосферу и хорошую игру главной героини. Однако критики сетуют на шаблонные сюжетные повороты, типичные для семейных триллеров о богачах.

"Рулевая", 1-й сезон

Рейтинг IMDb – 6,6

Громкий финансовый скандал с участием отца в мгновение ока разрушает беззаботную и обеспеченную жизнь 16-летней Тиган Тао. Вместе с матерью она вынуждена бросить все и начинать с нуля в тихом провинциальном городке. На новом месте девушка больше всего хочет продолжить заниматься академической греблей, но в местной школе есть только мужская сборная. Не собираясь ставить крест на спорте, Тиган бросает смелый вызов обстоятельствам и садится на место рулевой в лодке для мальчиков. Теперь ей предстоит пробиться сквозь недоверие и скептицизм команды, завоевать лидерский авторитет и заставить соперников уважать ее.

"Рулевая": смотрите трейлер сериала онлайн

Что говорят критики: Рецензенты Rotten Tomatoes хвалят динамику спортивных эпизодов и свежий взгляд на роль рулевой в мужском спорте. Однако в то же время обозреватели критикуют легкую наивность подростковых диалогов.

Среди других самых популярных сериалов Netflix также оказались:

"Такси для опера", 1-й сезон;

"Приключения Казака Выговского", 1-й сезон;

"Красота в темных тонах", 3-й сезон;

"Смерть жены пастора", 1-й сезон;

"Моя блестящая карьера", 1-й сезон;

"Я тебя отыщу".

А если вы до сих пор не знаете, что интересного посмотреть на Netflix, то ранее мы рассказывали о сериалах, которые стали мировыми феноменами.