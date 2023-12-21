"Корона" вернулась: 10 фильмов и сериалов Netflix, которые чаще всего смотрят в Украине

Стриминговая платформа Netflix обновила традиционный недельный рейтинг фильмов и сериалов, наиболее часто просматриваемых в Украине. В лидеры вернулся сериал "Корона", а также украинцы обожают новую драму "Иллюзия безопасности".

Если до сих пор не выбрали, что будете смотреть сегодня вечером, то полный список популярных фильмов и сериалов узнайте дальше.

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Какие фильмы украинцы смотрят на Netflix сейчас

Среди фильмов в лидерах сейчас новая драма с Джулией Робертс в главной роли – "Иллюзия безопасности". В ней рассказывается о семейном отдыхе в роскошном арендованном доме, который приобретает зловещий характер, когда все устройства выключаются через кибератаку, а в дверь стучат незнакомцы.

"Иллюзия безопасности": смотрите онлайн трейлер фильма

Больше проектов в рейтинге:

"Мавка. Лесная песня", 2023 год;

"Приспешники: Становление злодея", 2022 год;

"Семейный обмен", 2023 год;

"Гринч", 2018 год;

"Щедрик", 2023 год;

"Лео", 2023 год;

"Костюм", 2022 год;

"Побег из курятника: Рассвет наггетсов", 2023 год;

"Лучшее. Рождество. В жизни!", 2023 год.



Самые популярные фильмы на Netflix / Фото Netflix

Самые популярные сериалы Netflix

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14 декабря на Netflix состоялась премьера второй части финального сезона сериала "Корона". И именно эти эпизоды сейчас самые популярные в Украине.

В финале королевской истории рассказывается о возвращении принца Уильяма в университет после смерти матери, свадьбы Чарльза и Камиллы, впервые на экранах появляется Кейт Миддлтон.

"Корона": смотрите онлайн трейлер сериала

Больше проектов в рейтинге:

"Готовые", 1 сезон;

"Ненавижу Рождество", 2 сезон;

"1670", 1 сезон;

"Ненавижу Рождество", 1 сезон;

"Моя жизнь с Уолтерами", 1 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Вторая мировая война: На линиях фронта", 1 сезон;

"Падение дома Ашеров", 1 сезон;

"Люпен", 3 сезон.



Самые популярные сериалы на Netflix / Фото Netflix