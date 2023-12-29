Что посмотреть на выходных: 10 фильмов, которые подарят праздничное настроение

Рождество позади, еще несколько дней и придется прощаться с 2023 годом. Во время войны мы все больше дорожим праздниками в кругу родных, поэтому это новогоднее время уделяем именно им.

Впереди предпраздничные выходные, а это значит, что время выбирать, что будете смотреть в канун Нового 2024 года. А новая подборка фильмов точно поможет в этом.

Не упустите 5 культовых фильмов, мотивирующих начать новый год с чистого листа

Фильмы для праздничного настроения на выходные

"Эльф", 2003

Бадди Хоббс был питомцем детского дома и в детстве из-за своего любопытства случайно оказался в мешке Санта Клауса, вместе с которым отправился на Северный Полюс. Там он вырос в семье одного из эльфов Санты и решил отправиться на поиски родного отца. "Эльф" совсем не знает, как вести себя в городе, поэтому на его пути возникает много курьезных ситуаций.

"Эльф": смотрите онлайн трейлер фильма

"Старый Новый год", 2011

Эта комедия состоит из восьми историй, персонажи которых связаны между собой разным образом. Однако все они верят, что именно в эту ночь все мечты сбудутся.

"Старый Новый год": смотрите онлайн трейлер фильма

"В канун Рождества", 2014

В канун Рождества в торговый центр подбрасывают коробку, в которой есть щенок и записка с просьбой отдать его в хорошие руки. Сотрудники центра не могут определиться, кто будет ухаживать за собачкой, поэтому прибегают к жеребьевке.

"В канун Рождества": смотрите онлайн трейлер фильма

"Как раз под Рождество", 2015

В этой романтической комедии рассказывается история профессора психологии, перед которой сложный выбор – покину страну ради работы мечты или остаться в родном городе и выйти замуж за любимого мужчину. В канун Рождества Извозчик переносит ее на три года вперед, чтобы она увидела, как может измениться ее жизнь.

"Как раз под Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Новогодний корпоратив", 2016

Кэрролл работает в престижной IT-компании и угрожает брату закрыть его филиал. Мужчина решает действовать и, с целью привлечь клиента, в канун Рождества устраивает в офисе грандиозную вечеринку. Однако все идет не так, как планировалось, и офисной компании приходится проявлять незаурядные способности, чтобы контролировать ситуацию.

"Новогодний корпоратив": смотрите онлайн трейлер фильма

"Человек, который изобрел Рождество", 2017

Это семейная биографическая комедия, в которой показано, как Чарльз Диккенс создавал свой всемирно известный рассказ "Рождественская песня".

"Человек, который изобрел Рождество": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественское наследие", 2017

Эллен Лэнгфорд – молодая, амбициозная и немного взбалмошная наследница крупной компании с многомиллионным капиталом. Однако вступить в свои законные права оказывается не так просто. Чтобы дочь наконец-то смогла распоряжаться семейным наследием, отец поручает ей доставить специальную рождественскую открытку, адресованную своему бывшему бизнес-партнеру, у Сноу Фоллз – небольшой, уютный городок. Какие препятствия придется преодолеть Эллен и удастся ли ей выполнить задание отца?

"Рождественское наследие": смотрите онлайн трейлер фильма

"Праздничный календарь", 2018

Эбби – профессиональный фотограф, который всегда находится в эпицентре событий. К Рождеству она получает удивительный домик с крошечными фигурками, который наполнит жизнь приятными сюрпризами, долгожданными встречами, неожиданными знакомствами и предложениями.

"Праздничный календарь": смотрите онлайн трейлер фильма

"Пусть снежит", 2019

В холодный день в канун Рождества на маленький городок рушится снежная буря, а дружба, любовь и будущее нескольких старшеклассников оказываются под вопросом.

"Пусть снежит": смотрите онлайн трейлер фильма

"Рождественское обещание", 2021

Это история молодой художницы Оливии, которая к Рождеству возвращается в родной город, чтобы наладить отношения с сестрой и восстановить творческую энергию. На пути девушки появляется ее бывший возлюбленный, который помогает ей вернуть себя.

"Рождественское обещание": смотрите онлайн трейлер фильма



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