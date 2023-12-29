Попереду передсвяткові вихідні, а це означає, що час обирати, що дивитиметеся напередодні Нового 2024 року. А нова добірка фільмів точно допоможе у цьому.

Не пропустіть 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша

Фільми для святкового настрою на вихідні

"Ельф", 2003

Бадді Хоббс був вихованцем дитячого будинку й у дитинстві через свою цікавість випадково опинився в мішку Санта Клауса, разом з яким відправився на Північний Полюс. Там він виріс в родині одного з ельфів Санти й згодом вирішив відправитися на пошуки рідного батька. "Ельф" зовсім не знає, як поводитися в місті, тож на його шляху виникає багато курйозних ситуацій.

"Ельф": дивіться онлайн трейлер фільму

"Старий Новий рік", 2011

Ця комедія складається з восьми історій, персонажі яких пов'язані між собою різним чином. Однак всі вони вірять, що саме в цю ніч всі мрії здійсняться.

"Старий Новий рік": дивіться онлайн трейлер фільму

"Напередодні Різдва", 2014

Напередодні Різдва у торговий центр підкидають коробку, в якій є цуценя та записка з проханням віддати його в добрі руки. Співробітники центру не можуть визначитися, хто доглядатиме за песиком, тож вдаються до жеребкування.

"Напередодні Різдва": дивіться онлайн трейлер фільму

"Якраз під Різдво", 2015

У цій романтичній комедії розповідається історія професора психології, перед якою складний вибір – покину країну заради роботи мрії або залишитися в рідному місті та вийти заміж за коханого чоловіка. Напередодні Різдва Візник переносить її на три роки вперед, щоб вона побачила, як може змінитися її життя.

"Якраз під Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Новорічний корпоратив", 2016

Керролл працює в престижній IT-компанії та погрожує братові закрити його філію. Чоловік вирішує діяти і, з метою привернути клієнта, напередодні Різдва влаштовує в офісі грандіозну вечірку. Однак все йде не так, як планувалося, й офісній компанії доводиться проявляти неабиякі здібності, щоб контролювати ситуацію.

"Новорічний корпоратив": дивіться онлайн трейлер фільму

"Людина, яка винайшла Різдво", 2017

Це сімейна біографічна комедія, в якій показано, як Чарльз Дікенс створював своє всесвітньо відоме оповідання "Різдвяна пісня".

"Людина, яка винайшла Різдво": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяна спадщина", 2017

Еллен Ленгфорд – молода, амбітна і трохи навіжена спадкоємиця великої компанії з багатомільйонним капіталом. Однак вступити до своїх законних прав виявляється не так просто. Щоб дочка, нарешті, змогла розпоряджатися сімейною спадщиною, батько доручає їй доставити спеціальну різдвяну листівку, адресовану своєму колишньому бізнес-партнеру, у Сноу Фоллз – невелике, затишне містечко. Які перешкоди доведеться подолати Еллен і чи вдасться їй виконати завдання батька?

"Різдвяна спадщина": дивіться онлайн трейлер фільму

"Святковий календар", 2018

Еббі – професійна фотографиня, яка завжди перебуває в епіцентрі подій. На Різдво вона отримує дивовижний будиночок з крихітними фігурками, який наповнить життя приємними сюрпризами, довгоочікуваними зустрічами, несподіваними знайомствами та пропозиціями.

"Святковий календар": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нехай сніжить", 2019

У холодний день напередодні Різдва на маленьке містечко валиться сніжна буря, а дружба, кохання та майбутнє кількох старшокласників опиняються під питанням.

"Нехай сніжить": дивіться онлайн трейлер фільму

"Різдвяна обіцянка", 2021

Це історія молодої художниці Олівії, яка на Різдво повертається до рідного міста, щоб налагодити стосунки з сестрою та відновити творчу енергію. На шляху дівчини з'являється її колишній коханий, який допомагає їй повернути себе.

"Різдвяна обіцянка": дивіться онлайн трейлер фільму



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