У каждого свой способ справиться с этим эмоционально сложным периодом. Важно позволить себе проживать все эмоции и дать себе время на восстановление. А чтобы отвлечь внимание от мучительных чувств, можно включить легкий и хороший фильм, пишет Кино 24.

Смотрите также Не отвести глаз от экрана: 3 громкие киноновинки 2025 года, которые уже можно посмотреть онлайн

"Блондинка в законе"

Главная героиня Эл Вудз имеет главную цель – стать женой парня Уорнера. Но ее планы внезапно разрушаются, когда Уорнер говорит, что она не лучшая партнерша для него. Поэтому девушка решает поступить на юридический факультет Гарварда.

Лента подчеркивает, как важно строить собственную личность, реализоваться и на полную раскрыть свой потенциал отдельно от второй половинки. Он вдохновляет и дает чувство силы.

"Блондинка в законе": смотрите трейлер онлайн

"500 дней лета"

Фильм рассказывает о Томе, безнадежного романтика, который считает, что нашел свою настоящую и единственную любовь – Саммер. Но когда она прекращает отношения, он начинает вспоминать их совместное время вместе. Том пытается понять, что именно пошло не так.

Эта романтическая комедия поможет почувствовать себя менее одинокими в своих чувствах после разрыва отношений.

"500 дней лета": смотрите трейлер онлайн

"Мамма Миа!"

20-летняя невеста Софи тайно от мамы пригласила на свою свадьбу трех мужчин. Один из них может быть ее отцом. Ее решение приводит к настоящему хаосу на празднике.

Фильм основан на мюзикле, здесь много хитов группы ABBA, что точно поднимет настроение после болезненного расставания.

"Мамма Миа!": смотрите трейлер онлайн

"Валентинка"

Фильм рассказывает о разрыве отношений между Дином и Синди. Они всеми силами пытались сохранить брак и восстановить угасающую страсть. В ленте – трогательные, но и болезненные сцены их любви, попеременно с взрывными эпизодами их ссор.

Если после разрыва отношений вы хотите выплакаться как следует, эта история точно заставит пролить много слез.

"Валентинка": смотрите трейлер онлайн

"Ла-Ла Ленд"

Когда Мия и Себастьян встречаются, их жизни навсегда меняются. Они влюбляются друг в друга, но также стремятся осуществить свои мечты относительно карьеры.

В фильме представлен реалистичный взгляд на отношения. Это увлекательное путешествие, которое и фантастическое, и романтическое одновременно. Лента может помочь выплеснуть грустные эмоции через слезы.

"Ла-Ла Ленд": смотрите трейлер онлайн