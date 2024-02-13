3 польских комедии Netflix, которые понравятся влюбленным

Влюбленные пары в ожидании самого романтичного дня в году. Создать особую атмосферу для любимого человека помогут соответствующие фильмы.

Поскольку во время войны настроения на празднование почти нет, то романтический киновечер – идеальный вариант для поздравления и проведения времени вдвоем, который сейчас изрядно ценен. Выбирайте соответствующий легкий фильм в новой подборке Кино 24.

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"Любовь в квадрате"

Год: 2021

Жанр: комедия

В ролях: Адрианна Хлебицка, Матеуш Банасюк, Агнешка Жулевская

Знаменитый журналист и известный бабник начинает переосмысливать свои решения после того, как влюбляется в таинственную модель. Однако тогда он даже не догадывается, что девушка ведет двойную жизнь.

"Любовь в квадрате": смотрите онлайн трейлер фильма

"Укрощение строптивой"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Год: 2022

Жанр: комедия

В ролях: Магдалена Лампарская, Миколай Рознерски, Петр Цирвус

Молодая ученая, которой разбили сердце, возвращается домой, чтобы начать жизнь сначала. Тогда ее подлый брат нанимает симпатичного незнакомца, чтобы тот убедил ее продать землю.

А в 2023 году вышла вторая часть этой комедии, которая точно не оставит вас равнодушными накануне Дня святого Валентина.

"Укрощение строптивой": смотрите онлайн трейлер фильма

"Горько, горько!"

Год: 2023

Жанр: комедия

В ролях: Матеуш Косьцюкевич, Рафал Заверуха, Зофия Домалик

Харизматичный сердцеед уверен, что сможет влюбить в себя любую женщину. Теперь его главной целью становится упрямая невеста сына перспективного политика. Удастся ли разрушить этот союз?

"Горько, горько!": смотрите онлайн трейлер фильма