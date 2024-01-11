Таких лент немало в мировом кинематографе. А еще они прекрасно подходят для просмотра всей семьей, поэтому добавят особую атмосферу и уют в ваш вечер.

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Фильмы-сказки для семейного просмотра

Начнем подборку нового мюзикла с Тимоти Шаламе в главной роли – "Вонка". В этом фэнтезе любимец миллионов зрителей сыграл знаменитого кондитера Вилли Вонки – популярного персонажа Роальда Даля.

Фэнтези "Вонка" – это хорошая история о ранних годах кондитера, вдохновленная всемирно известным детским романом "Чарли и шоколадная фабрика". Режиссером картины стал Пол Кинг, известный по серии "Приключения Паддингтона". Он сосредоточился на юношеских похождениях Вилли Вонки до открытия его шоколадной фабрики.

Этот мюзикл будет доступен для просмотра в кинотеатрах до 17 января, а на IMDb он уже получил 7.3 из 10 баллов.

"Вонка": смотрите онлайн трейлер фильма

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