Таких стрічок є чимало у світовому кінематографі. А ще вони чудово підходять для перегляду всією сім'єю, тож додадуть особливої атмосфери та затишку у ваш вечір.

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Фільми-казки для сімейного перегляду

Розпочнемо добірку з нового мюзиклу з Тімоті Шаламе у головній ролі – "Вонка". У цьому фентезі улюбленець мільйонів глядачів зіграв знаменитого кондитера Віллі Вонки – популярного персонажа Роальда Даля.

Фентезі "Вонка" – це добра історія про ранні роки кондитера, що натхнення всесвітньо відомим дитячим романом "Чарлі і шоколадна фабрика". Режисером картини став Пол Кінг, відомий за серією "Пригоди Паддінгтона". Він зосередився на юнацьких пригодах Віллі Вонки до часу відкриття його шоколадної фабрики.

Цей мюзикл буде доступним для перегляду в кінотеатрах до 17 січня, а на IMDb він вже отримав 7.3 балів з 10.

"Вонка": дивіться онлайн трейлер фільму

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