В новом выпуске спецпроекта "Фильм дня" 24 Канал совместно с обновленной платформой кино и телевидения Киевстар ТВ рассказывают, чем же особенная "Голда".

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"Голда": сюжет фильма

Лента рассказывает о реальных событиях, которые произошли в Израиле в 1973 году. Тогда на иудейский праздник Йом-Кипур Сирия, Египет и Иордания атаковали соседнюю страну, пытаясь вернуть утраченные территории во время Шестидневной войны.

Израиль был совсем не готов к таким событиям. А все потому, что власть, в частности, премьер-министр Голда Меир и глава Минобороны, не восприняли серьезно разведданные. Моссад ранее предупреждал об объединении сил арабских стран и подготовке к нападению. Однако эти заявления остались лишь на бумаге и в кулуарах.

Когда же на кону оказывается судьба страны, бремя ответственности падает на Голду Меир. Женщина со "стальным" характером берет все в свои руки и торопливо ищет союзников. Так, премьер-министр обращается к США и убеждает оказать военную помощь.

Борьба за независимость страны не единственная, которую придется вести этой сильной женщине. Поэтому выдержит ли Голда все испытания – зрители увидят в биографической драме.

"Голда": смотрите трейлер фильма

Что особенного в фильме "Голда"

Стоит отметить, что "Голда" – это не документальная лента, поэтому режиссеры допустили исторические неточности в изображении событий Войны Судного дня, за что в сети можно найти немало критики. Также были споры относительно жанра: это больше байопик или военная драма? Ведь все события разворачиваются на фоне истории главной героини, которую мастерски сыграла Хелен Миррен.

К слову, именно эта талантливая актриса сумела настолько правдоподобно перевоплотилась в Голду Меир, что вызвало восторг. Ее манера выкуривать сигарету, всегда уставший вид, волнения и напряженные разговоры – все это создает особую атмосферу.

Над созданием самого образа Голды Меир работали одни из лучших визажистов и стилистов. О чем охотно рассказала актриса.

Напряжение сопровождает все события фильма. Поэтому эта драма – не на каждый день. Кроме того, украинцам стоит быть готовыми к триггерным кадрам, в частности, объявления воздушной тревоги, информацию о потерях, политические перипетии и тупики в дипломатии.

Можно найти и параллели с событиями в Украине. Так, на Израиль нападают неожиданно, предшествуют этому данные разведки. Голда Меир сразу обращается за помощью, а союзником становятся США. В то же время наибольшую потребность в свое время страна имела именно в самолетах, что также откликнется украинцам.

Голда Меир показана сильной личностью, однако есть здесь и трогательные моменты, среди которых – запись в записной книжке имен израильтян, которые стали жертвами войны. Таким образом премьер-министр хотела помнить цену каждого дня.

Несмотря на это, в конце фильма зрители будут иметь неоднозначное отношение к этой персоне. Это, вероятно, и было замыслом режиссера.

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