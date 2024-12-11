У новому випуску спецпроєкту "Фільм дня" 24 Канал спільно з оновленою платформою кіно і телебачення Київстар ТБ розповідають, чим же особлива "Голда".

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"Голда": сюжет фільму

Стрічка розповідає про реальні події, які трапились в Ізраїлі в 1973 році. Тоді на юдейське свято Йом-Кіпур Сирія, Єгипет та Йорданія атакували сусідню країну, намагаючись повернути втрачені території під час Шестиденної війни.

Ізраїль був зовсім не готовий до таких подій. А все тому, що влада, зокрема, прем’єр-міністерка Голда Меїр та очільник Міноборони, не сприйняли серйозно розвіддані. Моссад раніше попереджав про об’єднання сил арабських країн та підготовку до нападу. Проте ці заяви залишились лиш на папері та в кулуарах.

Коли ж на кону опиняється доля країни, тягар відповідальності падає на Голду Меїр. Жінка зі "сталевим" характером бере все у свої руки та квапно шукає союзників. Так, прем’єр-міністерка звертається до США і переконує надати військову допомогу.

Боротьба за незалежність країни не єдина, яку доведеться вести цій сильній жінці. Тож чи витримає Голда всі випробування – глядачі побачать у біографічній драмі.

"Голда": дивіться трейлер фільму

Що особливого у фільмі "Голда"

Варто відзначити, що "Голда" – це не документальна стрічка, тому режисери допустили історичні неточності в змалюванні подій Війни Судного дня, за що у мережі можна знайти немало критики. Також були сперечання щодо жанру: це більше байопік чи воєнна драма? Адже всі події розгортаються на фоні історії головної героїні, яку майстерно зіграла Гелен Міррен.

До слова, саме ця талановита акторка зуміла настільки правдоподібно перевтілилась у Голду Меїр, що викликало захват. Її манера викурювати сигарету, завжди втомлений вигляд, хвилювання і напружені розмови – все це створює особливу атмосферу.

Над створення самого образу Голди Меїр працювали одні з найкращих візажистів та стилістів. Про що залюбки розповіла актриса.

Напруга супроводжує всі події фільму. Тому ця драма – не на кожен день. Крім того, українцям варто бути готовими до тригерних кадрів, зокрема, оголошення повітряної тривоги, інформацію про втрати, політичні перипетії та глухі кути в дипломатії.

Можна знайти і паралелі з подіями в Україні. Так, на Ізраїль нападають несподівано, передують цьому дані розвідки. Голда Меїр одразу звертається за допомогою, а союзником стають США. Водночас найбільшу потребу у свій час країна мала саме в літаках, що також відгукнеться українцям.

Голда Меїр показана сильною особистістю, однак є тут і зворушливі моменти, серед яких – запис у нотатнику імен ізраїльтян, які стали жертвами війни. Таким чином прем’єр-міністерка хотіла пам’ятати ціну кожного дня.

Попри це, вкінці фільму глядачі матимуть неоднозначне ставлення до цієї персони. Це, ймовірно, і було задумом режисера.

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