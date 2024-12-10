У рамках спецпроєкту 24 Канал спільно з оновленою платформою телебачення і кіно Київстар ТБ діляться деталями про одні з найкращих фільмів. У новому випуску "Фільму дня" – трилер "Дежавю".

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Ця стрічка неодмінно захопить увагу глядачів, адже в центрі уваги – розслідування ФБР, яке сповнене неочікуваних поворотів.

Про що фільм "Дежавю"

На річці Міссісіпі у Новому Орлеані стається трагедія: з невідомих причин вибухає пором, який забирає життя 500 людей. На місце події вирушають поліцейські, рятувальники, медики і спецагент ATF Дуглас Карлін.

Спершу його шокує побачене. Він спільно із колегами намагається зрозуміти, що стало причиною жахливої події. Карлін виявляє залишки селітри і дизпалива, що вже сіє сумнів у тому, що це був нещасний випадок. А знайдена Клер Кучевер лиш підтверджує здогадки.

Справа у тому, що тіло дівчини знайшли раніше, аніж стався вибух на поромі. Однак зловмисник хотів замаскувати її смерть під жертв теракту. Тому все свідчить про те, що дівчина була викрадена тою ж людиною, що заклала вибухівку на поромі.

При обшуку у квартирі дівчини знаходять відбитки пальців Дугласа Карліна. Крім цього, незадовго до теракту Клер хотіла додзвонитись до спецагента. З цього і починається серія незвичних знахідок подій.

Дізнатись правду допомагає надсучасна технологія, яка є у ФБР. Завдяки їй можна мандрувати у часі та переглянути події 4-денної давнини. Тому Дуглас Карлін отримує унікальну можливість заглянути у минуле.

"Дежавю": дивіться трейлер фільму

Не сюжетом єдиним: переконливі причини, чому варто переглянути фільм "Дежавю"

У Голлівуді тема мандрів у часі не є новою. Проте режисеру Тому Скотту вдалось її зробити особливо видовищною. Автор фільму "Дежавю" не повторив помилку своїх колег та навіть не намагався пояснити, як технічно працює його “машина часу”. Натомість він зосередився на розкритті головних героїв – Дугласа і Клер, за плечима яких розгортаються масштабні події.

У фільмі знайдуть місце і захопливі погоні, і неочікувані повороти подій, і мандрівки крізь час. Тож видовищних кадрів глядачам не бракуватиме.

Водночас переконлива гра актора Дензела Вашингтона не залишить і шансу на сумніви. Він зумів зробити свого персонажа не лише професійним агентом, але й чуттєвим чоловіком, який з усіх сил прагне вартувати людей.

Неймовірно переконливою в кадрі була і Паула Паттон, яка зіграла Клер. Цікаво, що для неї це була перша роль у такого рівня фільмі. Тож відчувається, як актриса намагається розкрити свій потенціал на максимум у цій стрічці. Після “Дежавю” її акторська кар’єра отримала злет: Паула зіграла у популярних фільмах, серед яких – "Місія нездійсненна".

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