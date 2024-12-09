Однією зі знакових робіт можна вважати драму Нарімана Алієва "Додому", яка відображає болючі питання втрати рідної землі та спроб зберегти свої цінності у нових умовах.

Зверніть увагу Українське кіно в тренді: яку документальну стрічку рекомендуємо переглянути

У рамках нового спецпроєкту "Фільм дня" 24 Канал разом із Київстар ТБ розповідає про стрічку, що стала не лише художнім маніфестом кримськотатарського народу, а й важливим нагадуванням для всіх українців про те, що боротьба за збереження свого коріння є справою кожного з нас.

Про що розповідає фільм "Додому"

Кінострічка Нарімана Алієва "Додому" розповідає про глибоку, емоційно насичену подорож головних героїв, яка змушує переосмислити такі поняття, як дім, ідентичність та болісність втрати. Це історія, яка навряд чи залишить когось байдужим.

У центрі сюжету – кримський татарин Мустафа, який втратив свого старшого сина Назіма на війні. Події починаються з того, що головний герой приїжджає до Києва з метою забрати тіло первістка та поховати його у Криму, згідно з мусульманськими традиціями.

У цю подорож він вирушає разом із молодшим сином Алімом, який мало знає про рідні звичаї та скептично ставиться до настанов батька. Їхній шлях – це не просто опис тернистої дороги до Криму через тимчасово окуповані території, а й процес пошуку взаєморозуміння один з одним.

Стрічка показує глядачам, як гірка втрата і нелегка дорога трансформують обох героїв, змушуючи їх переосмислити свої цінності та місце у цьому світі.

Глибокий символізм та вдала режисура: чому слід переглянути цю кінострічку

У фільмі "Додому" майстерно поєднали особисту трагедію головного героя з колективною. Історія кримськотатарського народу, який переслідували століттями, виступає тут своєрідним бекграундом для розгортання сюжету.

Мустафа наполегливо хоче поховати сина за мусульманськими традиціями на рідній землі. Його погляди суттєво контрастують з баченням юного Аліма, який ще перебуває у пошуку себе і дещо губиться між звичаями та сучасним життям.

Драма, яку варто подивитися кожному / Фото Київстар ТБ

Крим у фільмі виступає не просто географічним пунктом призначення, а певним чином символізує втрачену Батьківщину, до якої хочеться повертатися, попри всі обставини.

Якщо говорити про фільм "Додому", то в мене була певна дилема. Я хотів у повному метрі відобразити історію кримськотатарської родини. Але оскільки у мене фізично немає можливості знімати в Криму – була задача, як розповісти на материковій Україні історію кримськотатарської родини,

– зазначив Наріман Алієв в одному з інтерв'ю.

Зауважимо, що Ахтем Сеїтаблаєв максимально органічно дивиться у ролі зрілого і досвідченого Мустафи. Його герой – мовчазна, вперта, але водночас вразлива людина. Видно, як кожен жест персонажа, пронизаний болем та тугою за загиблим сином.

Режисеру Наріману Алієву вдалося створити особливу атмосферу, де кожна деталь має своє значення. Зображення природи, напружені діалоги, лаконічність у спілкуванні між героями – усе це дозволяє відчути напругу, яка невербально тягнеться упродовж фільму.

До речі, фонова музика в кінострічці практично відсутня. Завдяки цьому кожен момент відчувається ще драматичнішим.

Ще більше фільмів на Київстар ТВ

Українське кіно заслуговує на увагу! Тож, якщо ви ще не бачили драму Нарімана Алієва "Додому", саме час виділити вечір для перегляду.

Зробити це зручно на платформі Київстар ТБ, де зібрано понад 20 000 фільмів і серіалів, зокрема й українських. Без реклами, у відмінній якості та з можливістю сформувати власний плейлист – тут кожен знайде щось до душі! Київстар ТБ дарує унікальну нагоду насолоджуватися найкращими кінострічками у комфортних умовах.