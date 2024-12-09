Одной из знаковых работ можно считать драму Наримана Алиева "Домой", которая отражает болезненные вопросы потери родной земли и попыток сохранить свои ценности в новых условиях.

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В рамках нового спецпроекта "Фильм дня" 24 Канал вместе с Киевстар ТВ рассказывает о ленте, которая стала не только художественным манифестом крымскотатарского народа, но и важным напоминанием для всех украинцев о том, что борьба за сохранение своих корней является делом каждого из нас.

О чем рассказывает фильм "Домой"

Кинолента Наримана Алиева "Домой" рассказывает о глубоком, эмоционально насыщенном путешествии главных героев, которое заставляет переосмыслить такие понятия, как дом, идентичность и болезненность потери. Это история, которая вряд ли оставит кого-то равнодушным.

В центре сюжета – крымский татарин Мустафа, который потерял своего старшего сына Назима на войне. События начинаются с того, что главный герой приезжает в Киев с целью забрать тело первенца и похоронить его в Крыму, согласно мусульманским традициям.

В это путешествие он отправляется вместе с младшим сыном Алимом, который мало знает о родных обычаях и скептически относится к наставлениям отца. Их путь – это не просто описание тернистой дороги в Крым через временно оккупированные территории, но и процесс поиска взаимопонимания друг с другом.

Лента показывает зрителям, как горькая потеря и нелегкая дорога трансформируют обоих героев, заставляя их переосмыслить свои ценности и место в этом мире.

Глубокий символизм и удачная режиссура: почему следует посмотреть эту киноленту

В фильме "Домой" мастерски соединили личную трагедию главного героя с коллективной. История крымскотатарского народа, который преследовали веками, выступает здесь своеобразным бэкграундом для развертывания сюжета.

Мустафа настойчиво хочет похоронить сына по мусульманским традициям на родной земле. Его взгляды существенно контрастируют с видением юного Алима, который еще находится в поиске себя и несколько теряется между обычаями и современной жизнью.

Драма, которую стоит посмотреть каждому / Фото Киевстар ТВ

Крым в фильме выступает не просто географическим пунктом назначения, а определенным образом символизирует потерянную Родину, к которой хочется возвращаться, несмотря на все обстоятельства.

Если говорить о фильме "Домой", то у меня была определенная дилемма. Я хотел в полном метре отразить историю крымскотатарской семьи. Но поскольку у меня физически нет возможности снимать в Крыму – была задача, как рассказать на материковой Украине историю крымскотатарской семьи,

– отметил Нариман Алиев в одном из интервью.

Заметим, что Ахтем Сеитаблаев максимально органично смотрится в роли зрелого и опытного Мустафы. Его герой – молчаливый, упрямый, но одновременно уязвимый человек. Видно, как каждый жест персонажа, пронизан болью и тоской по погибшему сыну.

Режиссеру Нариману Алиеву удалось создать особую атмосферу, где каждая деталь имеет свое значение. Изображение природы, напряженные диалоги, лаконичность в общении между героями – все это позволяет почувствовать напряжение, которое невербально тянется на протяжении фильма.

Кстати, фоновая музыка в киноленте практически отсутствует. Благодаря этому каждый момент ощущается еще более драматичным.

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