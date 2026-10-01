Крутые фильмы в стиле милитари, которые рекомендует посмотреть режиссер "Киллхауса" Любомир Левицкий

Кино, в котором война показана без пафоса и без жалости к себе.

Украинский кинорежиссер, продюсер и сценарист Любомир Левицкий, автор тактического экшн-триллера "КИЛЛХАУС", который вскоре выйдет в международный прокат, эксклюзивно для 24 Канала собрал подборку фильмов и сериалов, которые повлияли на его взгляд на военное кино.

Символично, что подборка вышла в День защитников и защитниц Украины и является продолжением недавнего видеообращения режиссера о том, как Украина должна общаться с миром на пятом году полномасштабной войны.

Сегодня мир перестал нас жалеть. И нас больше никто не пожалеет – потому что мы не жертвы. Мы никогда ими не были. Пришло время показать, за что мы боремся, а не только то, что мы потеряли. Именно этот ключевой посыл я заложил при создании моей работы "КИЛЛХАУС",

– подчеркивает Левицкий.

Любомир Левицкий собрал эту подборку не как критик, а как режиссер, который в каждом из этих фильмов взял для себя что-то. "Посмотрите их, и вы поймете, почему я снимаю именно так", – обратился к читателям 24 Канала режиссер.

Сикарио

Год: 2015

IMDb: 7,7

Вильнев сделал то, что я до сих пор считаю эталоном: ни одного лишнего движения камеры, ни капли пафоса. Ты просто сидишь, и тебе страшно, потому что все выглядит так, будто так оно и есть. Я хотел снять что-то похожее – а потом понял, что не хочу быть похожим ни на кого.

Сикарио: смотреть трейлер фильма онлайн

13 часов: Тайные воины Бенгази

Год: 2016

IMDb: 7,3

Я ярый поклонник Бея, и здесь он снял свой самый честный фильм. Несколько человек, периметр и ночь. Никто никого не спасает эффектно, просто держат то, что могут удержать.

13 часов: Тайные воины Бенгази: смотреть трейлер фильма онлайн

Падение "Черного ястреба"

Год: 2001

IMDb: 7,7

Ридли Скотт показал, как идеальный план рушится в первые пять минут. Мне это близко, потому что война – это не сценарий, это постоянная импровизация под обстрелом.

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Уцелевший

Год: 2013

IMDb: 7,5

Фильм об одном решении, которое стоит всего. И о том, что братство проверяется не в казарме, а на склоне, когда отступать уже некуда.

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Всевидящее око

Год: 2015

IMDb: 7,3

Самый тихий фильм в этом списке и самый тяжелый. Здесь никто не бегает с автоматом – здесь люди в кабинете решают, кто сегодня останется в живых. После него очень хорошо понимаешь, почему "просто выполнял приказ" не работает.

Всевидящее око: смотреть трейлер фильма онлайн

Переводчик

Год: 2023

IMDb: 7,5

О долге, который не списывается. И о том, что бывает с людьми, когда союзники пакуют чемоданы. Нам это стоит посмотреть внимательно.

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Тройная граница

Год: 2019

IMDb: 6,5

О том, что происходит с профессионалами, когда война для страны закончилась, а для них – нет. Это кино об адаптации, только без единого слова "адаптация".

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Кандагар

Год: 2023

IMDb: 6,1

Классическая история эвакуации: вытащить своих любой ценой. Простой фильм, но он о правильном деле: за своими возвращаются.

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Спецоперации: Львица

Год: 2023 – по настоящее время

IMDb: 7,8

Первые два сезона – сильная работа о работе под прикрытием и о цене двойной жизни. Далее, на мой взгляд, сериал изменил нарративы под влиянием нашего врага, и поэтому дальше я его рекомендовать не буду.

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Список смертников

Год: 2022 – по настоящее время

IMDb: 7,9

О предательстве внутри собственной системы. И о том, как травма переделывает человека – быстро и без предупреждения.

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Джек Райан

Год: 2018 – 2023

IMDb: 8,0

Разведка здесь – это ремесло, а не магия. Аналитика, политика, цена ошибки, принятой в кабинете за тысячи километров от людей, которые за нее платят.

Джек Райан: смотреть трейлер фильма онлайн

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