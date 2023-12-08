Понравятся всей семье: 3 фильма для вечернего просмотра на Netflix

Наступила долгожданная пятница, а значит, пора просматривать любимые ленты в кругу семьи. Мы собрали фильмы разных жанров, которые точно понравятся как взрослым, так и малым.

В новой подборке 24 Канала читайте описания фильмов, смотрите трейлеры и выбирайте тот, который будете просматривать со вкусностями сегодня вечером.

Не упустите 5 фильмов с неожиданным финалом, которые вы посмотрите на одном дыхании

"Выйду за тебя"

Год: 2022

Жанр: мелодрама, комедия

Страна: США

Возраст: 13+

Эта лента из Дженнифер Лопес в главной роли мгновенно покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. По сюжету, свадьба взгляда срывается, так что она спонтанно находит замену жениху прямо в зале. Артистка выбирает школьного учителя математики, что становится сенсацией.

"Выйду за тебя": смотрите онлайн трейлер фильма

"Семейный обмен"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Год: 2023

Жанр: комедия, семейный

Страна: США

Возраст: 7+

По сюжету за несколько дней до Рождества редкое событие космического масштаба заставляет родителей поменяться телами с их детьми-подростками. Когда это происходит, дома наступает настоящий хаос.

"Семейный обмен": смотрите онлайн трейлер фильма

"Лео"

Год: 2023

Жанр: мультфильм, комедия, семейный

Страна: США, Австралия

Возраст: 7+

Хорошее настроение гарантировано с историей о небольшой ящерице Лео, проживающей в террариуме, расположенном в школьном кабинете биологии. Главный герой уже много лет мечтает оказаться где-то в пустыне, однако вынужден общаться с надоедливой черепахой Сквиртл, которая живет по соседству. Однажды Лео узнает, что ему осталось жить всего год, потому спешит реализовать все задуманное. Однажды он случайно признается, что умеет разговаривать, и теперь общается с детьми. Так Лео впервые почувствовал, что значит быть счастливым.

"Лео": смотрите онлайн трейлер фильма