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Не пропустіть 5 фільмів з неочікуваним фіналом, які ви подивитеся на одному подиху

"Вийду за тебе"

Рік: 2022

Жанр: мелодрама, комедія

Країна: США

Вік: 13+

Ця стрічка з Дженніфер Лопес у головній ролі миттєво підкорила серця мільйонів глядачів у всьому світі. За сюжетом, весілля попзірки зривається, тож вона спонтанно знаходить заміну нареченому просто в залі. Артистка обирає шкільного вчителя математики, що стає сенсацією.

"Вийду за тебе": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Родинний обмін"

Рік: 2023

Жанр: комедія, сімейний

Країна: США

Вік: 7+

За сюжетом, за кілька днів до Різдва рідкісна подія космічного масштабу змушує батьків помінятися тілами з їхніми дітьми-підлітками. Коли це стається, вдома настає справжній хаос.

"Родинний обмін": дивіться онлайн трейлер фільму

"Лео"

Рік: 2023

Жанр: мультфільм, комедія, сімейний

Країна: США, Австралія

Вік: 7+

Гарний настрій гарантовано з історією про невелику ящірку Лео, яка мешкає в тераріумі, що розташований у шкільному кабінеті біології. Головний герой вже багато років мріє опинитися десь у пустелі, однак натомість змушений спілкуватися з набридливою черепахою Сквіртл, яка живе по сусідству. Одного разу Лео дізнається, що йому залишилось жити всього рік, тому поспішає реалізувати все задумане. Одного разу він випадково зізнається, що вміє розмовляти, тож тепер спілкується з дітьми. Так Лео вперше відчув, що означає бути щасливим.

"Лео": дивіться онлайн трейлер фільму